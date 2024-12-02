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Posted 2 декабря, 15:00

Published 2 декабря, 15:00

Modified 2 декабря, 15:02

Updated 2 декабря, 15:02

ИИ-помощника для психологов разработали в Новосибирске

ИИ-помощника для психологов разработали в Новосибирске

2 декабря 2024, 15:00
Фото: 1MI. ИИ-помощника для психологов разработали в Новосибирске
О новой разработке, которая позволит психологам лучше отслеживать прогресс своих пациентов, рассказали в Министерстве науки Новосибирской области.

Нововведение должно сделать работу психолога эффективнее. Предполагается, что во время сеанса будет работать ИИ-программа, фиксирующая речь и эмоции. По завершению занятия с посетителем, программа будет выдавать специалисту расшифровку разговора и эмоций, испытанных собеседником, а также сопоставлять состояние человека с предыдущими сеансами и показывать динамику изменений.

Помимо этого, программа будет составлять для каждого из клиентов индивидуальное домашнее задание, которое они смогут отправить на проверку специалисту в приложении. Планируется также разработать базу данных, в которой будет хранится информация о подопечных специалиста и их прогрессе. Ученые подчеркивают, что вопросу конфиденциальности информации будет уделено особое внимание.

На данный момент проект проходит тестирование. Установлено сотрудничество Новосибирского государственного университета с ассоциацией психологов Ульяновской области. Разработка стала резидентом бизнес-инкубатора Академпарка, поданы документы на патент и грант областного Фонда содействия инновациям.

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