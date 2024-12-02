ИИ-помощника для психологов разработали в Новосибирске

Помимо этого, программа будет составлять для каждого из клиентов индивидуальное домашнее задание, которое они смогут отправить на проверку специалисту в приложении. Планируется также разработать базу данных, в которой будет хранится информация о подопечных специалиста и их прогрессе. Ученые подчеркивают, что вопросу конфиденциальности информации будет уделено особое внимание.