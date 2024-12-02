Крановщица из Новосибирска поборется за 10 млн рублей в новом телешоу

Posted 2 декабря, 09:57
Published 2 декабря, 09:57
Modified 2 декабря, 09:59
Updated 2 декабря, 09:59
В понедельник 2 декабря на телеканале «Пятница!» выйдет первый выпуск нового экстремального шоу «Работяги». Среди участников, готовых пройти через испытания силы, стойкости и духа, — Евгения, жительница Новосибирска, которая уже привлекла внимание зрителей своей энергией и невероятной историей.
Евгения — не просто мама троих дочерей и машинистка башенного крана, но и активная общественница Хилокского микрорайона, где она живет. Соседи говорят про нее, что она та, кто коня на скаку остановит и в горящую избу войдет.
«Она одна из активнейших общественниц нашего массива, которая принимает непосредственное участие в нашей непростой деятельности по наведению порядка в нашем микрорайоне. Мы очень гордимся ей и всей душой за нее болеем!» — говорят о ней жители Хилка.
Помимо нее в шоу участвуют представители разных профессий со всей страны: от сварщиков и швей до спасателей МЧС и машинистов поездов. Евгения стала одной из 40 участников, прошедших строгий отбор. Каждую неделю они будут преодолевать препятствия, требующие не только физической силы, но и командной работы и смекалки.
Ведущим шоу станет олимпийский чемпион Роман Костомаров. Проект продлится 10 недель, и каждую неделю один из участников будет покидать гонку. Победителя ждет денежный приз — 10 миллионов рублей.