atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 09:57

Published 2 декабря, 09:57

Modified 2 декабря, 09:59

Updated 2 декабря, 09:59

Участница Евгения

Крановщица из Новосибирска поборется за 10 млн рублей в новом телешоу

2 декабря 2024, 09:57
Фото: Телеканал «Пятница». Участница Евгения
В новом шоу «Работяги» примет участие жительница Хилокского жилмассива Новосибирска Евгения. Вместе с другими участниками она будет бороться за приз в 10 млн рублей.

В понедельник 2 декабря на телеканале «Пятница!» выйдет первый выпуск нового экстремального шоу «Работяги». Среди участников, готовых пройти через испытания силы, стойкости и духа, — Евгения, жительница Новосибирска, которая уже привлекла внимание зрителей своей энергией и невероятной историей.

Евгения — не просто мама троих дочерей и машинистка башенного крана, но и активная общественница Хилокского микрорайона, где она живет. Соседи говорят про нее, что она та, кто коня на скаку остановит и в горящую избу войдет.

«Она одна из активнейших общественниц нашего массива, которая принимает непосредственное участие в нашей непростой деятельности по наведению порядка в нашем микрорайоне. Мы очень гордимся ей и всей душой за нее болеем!» — говорят о ней жители Хилка.

Помимо нее в шоу участвуют представители разных профессий со всей страны: от сварщиков и швей до спасателей МЧС и машинистов поездов. Евгения стала одной из 40 участников, прошедших строгий отбор. Каждую неделю они будут преодолевать препятствия, требующие не только физической силы, но и командной работы и смекалки.

Ведущим шоу станет олимпийский чемпион Роман Костомаров. Проект продлится 10 недель, и каждую неделю один из участников будет покидать гонку. Победителя ждет денежный приз — 10 миллионов рублей.

Блогер DAVA произвел фурор на публике своим телом
Узнать подробнее
Читайте также:
Самый юный певец из Новосибирска записал гимн шоу «Голос»Новосибирцы приняли участие в реалити-шоу «Работяги» ради 10 миллионов рублейПевец Митя Фомин покинул шоу «Звёздные танцы»
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Соревнования#Телешоу#Крановщица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика