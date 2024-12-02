Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Posted 2 декабря, 01:02
Published 2 декабря, 01:02
Modified 16 декабря, 13:38
Updated 16 декабря, 13:38
Согласно постановлению Правительства РФ, рабочая суббота компенсируется переносом выходного на понедельник, 30 декабря. Итог — 11 дней каникул, с 29 декабря по 8 января. Для многих это уникальная возможность не только провести время с семьей, но и осуществить давно запланированные поездки или просто насладиться неспешными праздничными днями.
Подарить себе такую роскошь, конечно, приходится за счет небольшой дополнительной нагрузки, но, как отмечают эксперты, это вполне оправдано. Перенос выходных позволяет сохранять стабильность производства и при этом дать россиянам отдыхать 11 дней подряд.
Каждый год перед праздниками вопрос о статусе 31 декабря поднимается с новой силой. В этом году последний день года станет выходным благодаря переносу выходного с 7 января. Но сделать его официальным нерабочим днем навсегда пока не удастася: Госдума вновь отклонила соответствующий законопроект.
Против закрепления 31 декабря в качестве постоянного выходного выступает в том числе правитльство. Их аргументы просты: сокращение рабочих дней в конце года может сказаться на экономике, а действующая система переноса выходных уже обеспечивает гибкость.
Шестидневная рабочая неделя, особенно в преддверии праздников, может быть эмоционально сложной. Однако специалисты предлагают несколько простых рекомендаций:
Ставьте приоритеты. Выделите главные задачи недели, чтобы не перегружать себя лишними делами.
Следите за режимом сна. Полноценный отдых — залог вашей продуктивности.
Делайте паузы. Даже 10 минут на свежем воздухе или лёгкая зарядка помогут поддерживать энергию.