Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Каждый год перед праздниками вопрос о статусе 31 декабря поднимается с новой силой. В этом году последний день года станет выходным благодаря переносу выходного с 7 января. Но сделать его официальным нерабочим днем навсегда пока не удастася: Госдума вновь отклонила соответствующий законопроект.