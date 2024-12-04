Задержанным могут запретить встречи с адвокатами

Posted 4 декабря, 07:34
Published 4 декабря, 07:34
Modified 4 декабря, 08:16
Updated 4 декабря, 08:16
МВД разрабатывает приказ о введении пропускного режима на территории отделений. Однако среди лиц, которые могут свободно посещать отделения, предъявив необходимые документы, отсутствуют адвокаты.
В Федеральной палате адвокатов прокомментировали, что умолчание о предоставлении конституционной гарантии станет серьезным нарушением прав граждан.
Эксперты считают, что приказ следовало бы скорректировать таким образом, чтобы позволить адвокатам свободно посещать отделения полиции для исполнения своих обязанностей. Пока на основании проекта адвокаты могут посещать задержанных, как и ближайшие родственники, на основании ст. 18 федерального закона о содержании под стражей.