Задержанным могут запретить встречи с адвокатами

Эксперты считают, что приказ следовало бы скорректировать таким образом, чтобы позволить адвокатам свободно посещать отделения полиции для исполнения своих обязанностей. Пока на основании проекта адвокаты могут посещать задержанных, как и ближайшие родственники, на основании ст. 18 федерального закона о содержании под стражей.