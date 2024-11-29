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Posted 29 ноября, 13:41

Published 29 ноября, 13:41

Modified 29 ноября, 13:59

Updated 29 ноября, 13:59

42 иностранцев выдворят из Новосибирской области

Почти 50 мигрантов выдворят из Новосибирской области

29 ноября 2024, 13:41
Фото: 1MI. 42 иностранцев выдворят из Новосибирской области
Полиция провела проверку среди иностранных граждан на законность их пребывания в России. К ответственности привлекли 15 работодателей, 42 мигрантов постановили выдворить с территории РФ. По сообщению регионального отделения МВД.

Во время проверок в отношении более 80 иностранных граждан были возбуждены уголовные дела. К ответственности также привлекли 9 местных жителей, которые предоставляли жилье и транспорт нелегалам и 15 работодателей. 42 человека выдворят с территории страны.

Более 7 тысяч мигрантов въехали в Новосибирскую область за неделю
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