Почти 50 мигрантов выдворят из Новосибирской области

Posted 29 ноября, 13:41
Published 29 ноября, 13:41
Modified 29 ноября, 13:59
Updated 29 ноября, 13:59
Во время проверок в отношении более 80 иностранных граждан были возбуждены уголовные дела. К ответственности также привлекли 9 местных жителей, которые предоставляли жилье и транспорт нелегалам и 15 работодателей. 42 человека выдворят с территории страны.
Ранее в Atas.info сообщалось о мигрантах, которые стали частью ОПГ по изготовлению запрещенных веществ. Также стало известно о том, что получение гражданства или вида на жительство РФ могут усложнить для приезжих.