Новосибирцы все чаще заказывают уникальную одежду у портных

Posted 5 декабря, 03:16
Published 5 декабря, 03:16
Modified 5 декабря, 03:18
Updated 5 декабря, 03:18
В холодное время года всегда растет интерес к теплым вещам, и этот год не стал исключением. Новосибирцы все чаще обращаются к мастерам за изготовлением свитеров, носков и других вязаных изделий. По сравнению с ноябрем 2023 года спрос на услуги вязания вырос на 36%, а если сравнивать с октябрем 2024 года — на 84%. При этом предложение со стороны мастеров увеличилось на 29% за год, что свидетельствует о стремлении специалистов удовлетворить растущий спрос.
Индивидуальный подход к одежде становится более востребованным. Мастера предлагают услуги машинной вышивки, позволяющей украсить одежду уникальными узорами, надписями или лейблами. По данным Авито Услуг, спрос на кастомизацию за год увеличился на 27%. Более того, предложение со стороны мастеров в этом сегменте выросло на впечатляющие 91%.
Со временем многие элементы гардероба требуют подгонки по фигуре, и россияне активно пользуются услугами портных. В ноябре 2024 года спрос на подшивание одежды в Новосибирске увеличился на 44% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 31% относительно октября текущего года. Предложение также показывает уверенный рост: количество мастеров, предлагающих такие услуги, за год увеличилось на 24%.
Услуги по ремонту одежды, такие как штопка, установка заплаток и замена фурнитуры, продолжают пользоваться стабильным спросом. В ноябре 2024 года новосибирцы стали обращаться за ремонтом на 27% чаще, чем год назад. При этом за месяц (с октября по ноябрь) спрос вырос на 8%. Предложение мастеров в этой категории также не отстает: за год оно увеличилось на 65%.