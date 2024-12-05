Новосибирцы все чаще заказывают уникальную одежду у портных

В холодное время года всегда растет интерес к теплым вещам, и этот год не стал исключением. Новосибирцы все чаще обращаются к мастерам за изготовлением свитеров, носков и других вязаных изделий. По сравнению с ноябрем 2023 года спрос на услуги вязания вырос на 36%, а если сравнивать с октябрем 2024 года — на 84%. При этом предложение со стороны мастеров увеличилось на 29% за год, что свидетельствует о стремлении специалистов удовлетворить растущий спрос.