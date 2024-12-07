ИИ-рекрутер и AR-коучи: как будет выглядеть подбор персонала в 2050 году?

Posted 7 декабря, 04:13
Published 7 декабря, 04:13
Modified 7 декабря, 04:15
Updated 7 декабря, 04:15
У проекта есть две вкладки, которые отображают технологии 2024 и 2050 годов. Среди возможных технологий будущего представлены:
По мнению авторов проекта, эти инструменты будущего смогут сделать процесс найма более увлекательным и позволят максимально точно удовлетворить запросы работодателей и соискателей.
Если технологии 2050 года пока остаются концепцией, то в 2024 году уже доступны решения, упрощающие работу HR-специалистов. Авторы приводят такие примеры, которые уже есть на различных рекрутинговых платформах:
Авторы проекта подчеркивают необходимость развития технологий в HR-сфере, особенно в условиях дефицита кадров. Современные компании все чаще сталкиваются с проблемами в найме, и инновации становятся важным инструментом для решения этих задач.