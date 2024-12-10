День иконы Божией Матери «Знамение» — что нельзя делать 10 декабря

Posted 9 декабря, 21:01
Published 9 декабря, 21:01
Modified 12 декабря, 11:59
Updated 12 декабря, 11:59
События 1170 года в Великом Новгороде легли в основу праздника. В те времена объединённые силы русских князей осадили город. Горожане, лишённые сил и возможностей для борьбы, обратились к Богу с горячими молитвами. На третью ночь архиепископ Илия услышал голос, повелевший вынести икону Богоматери из храма и разместить её на городских стенах.
Когда икона появилась перед защитниками, враги осыпали её стрелами, одна из которых попала в лик Богородицы. Тогда, по преданию, Богоматерь заплакала, а её образ повернулся к городу. Это чудесное явление внезапно смутило осаждающих, и они начали нападать друг на друга. Вдохновлённые новгородцы отбили нападение, что стало знаком особого заступничества Небесной Царицы.
С тех пор день иконы Божией Матери «Знамение» отмечается православной церковью и почитается верующими.
Икона «Знамение» относится к типу Оранта — изображений Богородицы с поднятыми руками в молитве и образом младенца Христа на груди. Этот образ символизирует заступничество и ходатайство за людей перед Господом.
10 декабря у верующих принято:
Как и в любой церковный праздник, на Знамение существуют запреты:
День 10 декабря в народе считали временем знаков и предзнаменований. Вот основные приметы: