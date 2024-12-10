День иконы Божией Матери «Знамение» — что нельзя делать 10 декабря

Когда икона появилась перед защитниками, враги осыпали её стрелами, одна из которых попала в лик Богородицы. Тогда, по преданию, Богоматерь заплакала, а её образ повернулся к городу. Это чудесное явление внезапно смутило осаждающих, и они начали нападать друг на друга. Вдохновлённые новгородцы отбили нападение, что стало знаком особого заступничества Небесной Царицы.