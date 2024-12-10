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Posted 9 декабря, 21:01

Published 9 декабря, 21:01

Modified 12 декабря, 11:59

Updated 12 декабря, 11:59

Икона Божьей матери

День иконы Божией Матери «Знамение» — что нельзя делать 10 декабря

9 декабря 2024, 21:01
Фото: Икона. Икона Божьей матери
10 декабря отмечается важное событие православного календаря — день иконы Божией Матери «Знамение». Этот день посвящён воспоминанию чуда, которое произошло в XII веке в Великом Новгороде, и обыденной жизни наших предков, наполненной верой, приметами и обрядами.

Суть Дня иконы Божией Матери

События 1170 года в Великом Новгороде легли в основу праздника. В те времена объединённые силы русских князей осадили город. Горожане, лишённые сил и возможностей для борьбы, обратились к Богу с горячими молитвами. На третью ночь архиепископ Илия услышал голос, повелевший вынести икону Богоматери из храма и разместить её на городских стенах.

Когда икона появилась перед защитниками, враги осыпали её стрелами, одна из которых попала в лик Богородицы. Тогда, по преданию, Богоматерь заплакала, а её образ повернулся к городу. Это чудесное явление внезапно смутило осаждающих, и они начали нападать друг на друга. Вдохновлённые новгородцы отбили нападение, что стало знаком особого заступничества Небесной Царицы.

С тех пор день иконы Божией Матери «Знамение» отмечается православной церковью и почитается верующими.

Символика иконы

Икона «Знамение» относится к типу Оранта — изображений Богородицы с поднятыми руками в молитве и образом младенца Христа на груди. Этот образ символизирует заступничество и ходатайство за людей перед Господом.

Икона Божьей материИкона Божьей матери
Икона Божьей матери. Фото: Икона

Традиции и обычаи

10 декабря у верующих принято:

  • Посещать богослужения, молиться перед образом Богоматери «Знамение». Молитвы в этот день считаются особенно сильными, способными защитить от бед и несчастий.
  • Проводить обряды, связанные с очищением дома и души. Например, на рассвете вставали лицом к северному ветру, чтобы он унёс все беды и печали. После этого умывались и читали молитвы.
  • Женщины бездетные молились преподобному Роману Антиохийскому, прося о даровании детей.
  • Печь пироги и постный хлеб. Пироги с повидлом раздавали домашним, чтобы в доме царили мир и достаток.

Чего нельзя делать 10 декабря

Как и в любой церковный праздник, на Знамение существуют запреты:

  • Запрещено ругаться, сквернословить, обижать ближних.
  • Нельзя начинать крупные дела, связанные с деньгами или риском.
  • Женщинам не стоит заниматься шитьём, вязанием и другими видами рукоделия.
  • Переедание в этот день считается грехом, так как продолжается Рождественский пост.
Не ссорьтесь в этот деньНе ссорьтесь в этот день
Не ссорьтесь в этот день. Фото: Изображение Midjourney

Народные приметы 10 декабря

День 10 декабря в народе считали временем знаков и предзнаменований. Вот основные приметы:

  • Яркие звёзды на небе — к морозу, тусклые — к оттепели.
  • Если дым из трубы поднимается столбом, жди похолодания; стелется — будет тепло.
  • Багряная заря — к сильному ветру.
  • Воробьи чирикают — к мягкой зиме.
  • Замерзшие лужи в этот день предсказывали суровую зиму.
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#Алина Гурицкая#Общество#Вера#Православие#Россия#Религия#Традиции#Молитвы
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