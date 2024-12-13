Образ Уэнсдей примерит новосибирская танцовщица Вера Бондарева

Пара Веры Бондаревой и Романа Каграманова все еще остается в шоу, несмотря на то, что оценки жюри их выступлений часто оказываются на грани. В этот раз звездная пара предстанет перед зрителями в новом амплуа. В субботнем выпуске пара представит зрителям «Бродвейский джаз» по мотивам самого популярного сериала 2022 года «Уэнсдей».