Образ Уэнсдей примерит новосибирская танцовщица Вера Бондарева

Posted 13 декабря, 12:39
Published 13 декабря, 12:39
Modified 13 декабря, 13:01
Updated 13 декабря, 13:01
14 декабря на ТНТ (16+) выйдет новый выпуск проекта «Звездные танцы». Участие в нем примут пять пар, в двух из которых состоят сибиряки.
Пара Веры Бондаревой и Романа Каграманова все еще остается в шоу, несмотря на то, что оценки жюри их выступлений часто оказываются на грани. В этот раз звездная пара предстанет перед зрителями в новом амплуа. В субботнем выпуске пара представит зрителям «Бродвейский джаз» по мотивам самого популярного сериала 2022 года «Уэнсдей».
Вера Бондарева поделилась своей надеждой на то, что они с Романом окажутся «той недооцененной парой», которая обязательно «так стрельнет, что все обалдеют».
Оценят ли жюри новый творческий подход пары, узнаем 14 декабря в 23:00 на ТНТ (16+).