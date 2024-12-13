atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 12:39

Published 13 декабря, 12:39

Modified 13 декабря, 13:01

Updated 13 декабря, 13:01

Новый номер представит пара Веры Бондаревой и Романа Каграманова

Образ Уэнсдей примерит новосибирская танцовщица Вера Бондарева

13 декабря 2024, 12:39
Фото: Фото: ТНТ. Новый номер представит пара Веры Бондаревой и Романа Каграманова
В новом выпуске шоу «Звездные танцы» пара сибирячки Веры Бондаревой и Романа Каграманова примерит экстравагантные образы в стиле популярного сериала.

14 декабря на ТНТ (16+) выйдет новый выпуск проекта «Звездные танцы». Участие в нем примут пять пар, в двух из которых состоят сибиряки.

Пара Веры Бондаревой и Романа Каграманова все еще остается в шоу, несмотря на то, что оценки жюри их выступлений часто оказываются на грани. В этот раз звездная пара предстанет перед зрителями в новом амплуа. В субботнем выпуске пара представит зрителям «Бродвейский джаз» по мотивам самого популярного сериала 2022 года «Уэнсдей».

Вера Бондарева поделилась своей надеждой на то, что они с Романом окажутся «той недооцененной парой», которая обязательно «так стрельнет, что все обалдеют».

Оценят ли жюри новый творческий подход пары, узнаем 14 декабря в 23:00 на ТНТ (16+).

Вера Бондарева и Роман КаграмановВера Бондарева и Роман Каграманов
Вера Бондарева и Роман Вера Бондарева и Роман
Вера Бондарева и Роман Каграманов. Фото: Фото: ТНТ
Пара звездных танцоров Веры Бондаревой и Романа Каграманова координально сменит имидж
Узнать подробнее
Читайте также:
Колдун из Новосибирска вышел в финал шоу «Экстрасенсы. Реванш»Самый юный певец из Новосибирска записал гимн шоу «Голос»Стало известно, сколько составляет гонорар звездного ведущего Леонида Якубовича
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Звезды#ТВ#ТНТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика