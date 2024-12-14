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Posted 14 декабря, 08:37

Published 14 декабря, 08:37

Modified 14 декабря, 08:39

Updated 14 декабря, 08:39

Немцы с флагами

Немцы поселятся под Новосибирском — причины

14 декабря 2024, 08:37
Фото: 1MI. Немцы с флагами

В Новосибирской области появится новое поселение для переселенцев из Германии

В Новосибирской области может появиться уникальное поселение, инициированное переселенцами из Германии. Этот проект объединяет интересы российских немцев, эмигрировавших в Германию, и этнических немцев, стремящихся освоить новую жизнь в России.

Евгений Цыбизов, учредитель завода «Алсиб» и сопредседатель Новосибирского отделения Всемирного русского народного собора, сообщил, что инициативу поддерживает Всемирный русский народный собор. По его словам, аналогичные проекты уже реализуются в других регионах России, таких как Калининградская область и Нижний Новгород.

«За последние десятилетия из Новосибирской области эмигрировали около 2,5 миллионов немцев, включая тех, кто переехал с Алтая и из Казахстана. Сейчас мы видим их желание вернуться, и важно поддержать этот запрос», — приводит слова Цыбизова Infopro54.

Планируется создание компактного поселения, в котором переселенцы смогут развивать аграрный сектор, строить жилье и наладить небольшие производства. При этом властям предстоит обеспечить минимальную инфраструктуру: дороги, электричество, водоснабжение.

Запросы на переезд в регион поступают как от высококвалифицированных специалистов, так и от предпринимателей, которые готовы инвестировать в новые проекты, создавая рабочие места.

Новосибирская область издавна была связана с российскими немцами. До массовой эмиграции здесь существовали крупные немецкие поселения, особенно в Новосибирском, Тогучинском и Карасукском районах. Их возвращение может стать шагом к возрождению исторической общности.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Эмиграция#Инвестиции#Переселение#Немцы
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