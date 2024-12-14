Немцы поселятся под Новосибирском — причины

Posted 14 декабря, 08:37
Published 14 декабря, 08:37
Modified 14 декабря, 08:39
Updated 14 декабря, 08:39
Евгений Цыбизов, учредитель завода «Алсиб» и сопредседатель Новосибирского отделения Всемирного русского народного собора, сообщил, что инициативу поддерживает Всемирный русский народный собор. По его словам, аналогичные проекты уже реализуются в других регионах России, таких как Калининградская область и Нижний Новгород.
«За последние десятилетия из Новосибирской области эмигрировали около 2,5 миллионов немцев, включая тех, кто переехал с Алтая и из Казахстана. Сейчас мы видим их желание вернуться, и важно поддержать этот запрос», — приводит слова Цыбизова Infopro54.
Планируется создание компактного поселения, в котором переселенцы смогут развивать аграрный сектор, строить жилье и наладить небольшие производства. При этом властям предстоит обеспечить минимальную инфраструктуру: дороги, электричество, водоснабжение.
Запросы на переезд в регион поступают как от высококвалифицированных специалистов, так и от предпринимателей, которые готовы инвестировать в новые проекты, создавая рабочие места.
Новосибирская область издавна была связана с российскими немцами. До массовой эмиграции здесь существовали крупные немецкие поселения, особенно в Новосибирском, Тогучинском и Карасукском районах. Их возвращение может стать шагом к возрождению исторической общности.