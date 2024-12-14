Орангутаны Бату и Мишель отмечают праздник — смотрим милое видео

Posted 14 декабря, 09:58
Published 14 декабря, 09:58
Modified 14 декабря, 09:58
Updated 14 декабря, 09:58
Этот необычный день появился благодаря студенту-художнику из Мичигана, который ради развлечения добавил «День обезьян» в свой ежедневник. Шутку поддержали друзья, а затем и целые сообщества. Постепенно к инициативе присоединились экологи и зоологи, превратив её в ежегодный праздник.
В павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка Бату и Мишель не просто обитают, а буквально играют роли звёзд. В переводе с малайского «орангутан» означает «лесной человек», и это определение не случайно. Например, Бату славится своей способностью повторять человеческие действия. Он может ловко надеть футболку или пить сок через трубочку, а его подруга Мишель обожает позировать для камер.
Новосибирский зоопарк гордится своим разнообразием приматов: здесь обитает более 30 видов. Помимо обезьян, это лемуры, галаго и лори, которых можно встретить в разных уголках зоосада.