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Posted 14 декабря, 09:58

Published 14 декабря, 09:58

Modified 14 декабря, 09:58

Updated 14 декабря, 09:58

Орангутан Бату

Орангутаны Бату и Мишель отмечают праздник — смотрим милое видео

14 декабря 2024, 09:58
Фото: Новосибирский зоопарк. Орангутан Бату

В Новосибирском зоопарке международный день обезъян отмечают орангутаны

14 декабря весь мир празднует Международный день обезьян — дата, которая зародилась как шутка, но стала настоящим поводом напомнить о важности сохранения приматов. В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило поделились праздничным видео орангутанов Бату и Мишель.

Этот необычный день появился благодаря студенту-художнику из Мичигана, который ради развлечения добавил «День обезьян» в свой ежедневник. Шутку поддержали друзья, а затем и целые сообщества. Постепенно к инициативе присоединились экологи и зоологи, превратив её в ежегодный праздник.

В павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка Бату и Мишель не просто обитают, а буквально играют роли звёзд. В переводе с малайского «орангутан» означает «лесной человек», и это определение не случайно. Например, Бату славится своей способностью повторять человеческие действия. Он может ловко надеть футболку или пить сок через трубочку, а его подруга Мишель обожает позировать для камер.

Новосибирский зоопарк гордится своим разнообразием приматов: здесь обитает более 30 видов. Помимо обезьян, это лемуры, галаго и лори, которых можно встретить в разных уголках зоосада.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирский зоопарк#Бату#Зоология#Орангутаны
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