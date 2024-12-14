Орангутаны Бату и Мишель отмечают праздник — смотрим милое видео

В павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка Бату и Мишель не просто обитают, а буквально играют роли звёзд. В переводе с малайского «орангутан» означает «лесной человек», и это определение не случайно. Например, Бату славится своей способностью повторять человеческие действия. Он может ловко надеть футболку или пить сок через трубочку, а его подруга Мишель обожает позировать для камер.