Самые коррумпированные сферы Новосибирской области — кто больше всех получает взяток

Данные показывают, что в 2024 году доля уголовных дел, связанных со взяточничеством, увеличилась на 6,3% по сравнению с 2022 годом. Сейчас она составляет 58% от общего числа дел о коррупции. С начала года в суд было направлено более 30 таких дел. В прошлом году следователи занимались 284 уголовными делами, что на 10% больше, чем годом ранее. А за 11 месяцев 2024 года в производстве находилось 212 дел, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.