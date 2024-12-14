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Posted 14 декабря, 06:49

Published 14 декабря, 06:49

Modified 14 декабря, 06:51

Updated 14 декабря, 06:51

Мужчина прячет деньги

Самые коррумпированные сферы Новосибирской области — кто больше всех получает взяток

14 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI. Мужчина прячет деньги

В следкоме назвали самые коррумпированные сферы в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2024 году наиболее подверженными коррупции оказались строительная, образовательная, миграционная сферы, правоохранительные органы и сфера госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Данные показывают, что в 2024 году доля уголовных дел, связанных со взяточничеством, увеличилась на 6,3% по сравнению с 2022 годом. Сейчас она составляет 58% от общего числа дел о коррупции. С начала года в суд было направлено более 30 таких дел. В прошлом году следователи занимались 284 уголовными делами, что на 10% больше, чем годом ранее. А за 11 месяцев 2024 года в производстве находилось 212 дел, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По словам представителей Следственного комитета, большинство правонарушений совершают должностные лица государственных органов и местного самоуправления: депутаты, чиновники различных рангов, сотрудники правоохранительных органов. Многие из них были уличены во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением или других коррупционных действиях.

Самые проблемные отрасли:

  1. Строительство. Нарушения в этой сфере связаны с завышением стоимости контрактов, махинациями с проектной документацией и подкупом проверяющих органов.
  2. Образование. Коррупционные схемы часто встречаются при распределении бюджетных средств или закупках оборудования.
  3. Правоохранительная сфера. Взятки за сокрытие правонарушений или искажение результатов расследований — одна из основных проблем.
  4. Миграционная служба. Здесь преобладают взятки за оформление документов и незаконные действия в пользу иностранных граждан.
  5. Госзакупки. Основные нарушения включают подкуп членов комиссий и заключение фиктивных контрактов.
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Госзакупки#Взяточничество#Правоохранительные органы#Коррупция
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