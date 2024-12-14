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Posted 14 декабря, 03:25

Published 14 декабря, 03:25

Modified 14 декабря, 03:27

Updated 14 декабря, 03:27

В Новосибирской области насмерть сбили лежавшую на дороге женщину

В Новосибирской области насмерть сбили лежавшую на дороге женщину

14 декабря 2024, 03:25
14 декабря 2024 года ранним утром в Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стала 38-летняя женщина, лежавшая на проезжей части.

Согласно предварительным данным Госавтоинспекции, инцидент произошел около 4:00 на улице Ульяновская у дома №109. За рулем автомобиля Toyota Carina находилась 23-летняя девушка с водительским стажем менее двух лет. Она двигалась в направлении переулка Работницы, когда совершила наезд на лежавшего на дороге пешехода.

По информации ведомства, одежда погибшей не имела световозвращающих элементов, что могло затруднить её обнаружение в темноте. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Ведется разбирательство для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Барабинский район#Госавтоинспекция
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