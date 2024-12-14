В Новосибирской области насмерть сбили лежавшую на дороге женщину

Согласно предварительным данным Госавтоинспекции, инцидент произошел около 4:00 на улице Ульяновская у дома №109. За рулем автомобиля Toyota Carina находилась 23-летняя девушка с водительским стажем менее двух лет. Она двигалась в направлении переулка Работницы, когда совершила наезд на лежавшего на дороге пешехода.