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Posted 15 декабря, 04:28

Published 15 декабря, 04:28

Modified 15 декабря, 04:30

Updated 15 декабря, 04:30

Шура устроил скандал на съемках

Певец Шура устроил скандал на съемках новогоднего шоу

15 декабря 2024, 04:28
Фото: ВК группа «Шура. Официальная группа». Шура устроил скандал на съемках

Уроженец Новосибирска Шура устроил скандал на съемках новогоднего шоу

Один из самых известных новосибирских певцов вновь оскандалился. Рассказываем из-за чего Шура вышел из себя на съемках шоу в Москве.

Интерактивные площадки и ТВ-каналы продолжают подготовку к новогодним праздникам. Проходят съемки шоу и программ, которые жители страны будут смотреть во время длительных каникул. Накануне на одной из таких площадок вспыхнул скандал, который устроил один из самых известных уроженцев Новосибирска — певец Шура.

Группа «Хлеб» и Александр Ревва в образе Артура Пирожкова записывали кавер-версию песни «Холодная луна». В это же время на площадку ворвался исполнитель композиции. Шура был возмущен, ведь у него не спросили разрешения использовать хит.

«Это что такое, я не понял?! Стоп мотор! Кто поет мои песни, а? Вы офигели?», — раскричался Шура.

Пока не сообщается, появится ли песня в окончательном варианте новогоднего шоу. Сам Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, инцидент пока не прокомментировал.

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#Екатерина Нимко#Общество#Скандал#Новый год#Шура
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