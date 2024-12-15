Певец Шура устроил скандал на съемках новогоднего шоу

Интерактивные площадки и ТВ-каналы продолжают подготовку к новогодним праздникам. Проходят съемки шоу и программ, которые жители страны будут смотреть во время длительных каникул. Накануне на одной из таких площадок вспыхнул скандал, который устроил один из самых известных уроженцев Новосибирска — певец Шура.