Певец Шура устроил скандал на съемках новогоднего шоу

Posted 15 декабря, 04:28
Published 15 декабря, 04:28
Modified 15 декабря, 04:30
Updated 15 декабря, 04:30
Интерактивные площадки и ТВ-каналы продолжают подготовку к новогодним праздникам. Проходят съемки шоу и программ, которые жители страны будут смотреть во время длительных каникул. Накануне на одной из таких площадок вспыхнул скандал, который устроил один из самых известных уроженцев Новосибирска — певец Шура.
Группа «Хлеб» и Александр Ревва в образе Артура Пирожкова записывали кавер-версию песни «Холодная луна». В это же время на площадку ворвался исполнитель композиции. Шура был возмущен, ведь у него не спросили разрешения использовать хит.
«Это что такое, я не понял?! Стоп мотор! Кто поет мои песни, а? Вы офигели?», — раскричался Шура.
Пока не сообщается, появится ли песня в окончательном варианте новогоднего шоу. Сам Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, инцидент пока не прокомментировал.