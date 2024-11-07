Актер Павел Прилучный попал под песчаную бурю в Дубае — что с ним случилось

Posted 7 ноября, 07:06
Published 7 ноября, 07:06
Modified 7 ноября, 07:08
Updated 7 ноября, 07:08
Все случилось в ОАЭ. Павел Прилучный снимается в фильме «Мажор в Дубае» (18+). Когда-то его полюбили зрители за главную роль в сериале «Мажор». Съемки проходят в Эмиратах. Сама кинокартина выйдет на экраны ровно через год.
Одну из сцен снимали прямо в пустыне. В один момент там случилась песчаная буря. Съемочную команду накрыло песком. Однако никакого шокирующего инцидента не произошло. Никто не пострадал. Сами бури это нередкое явление в Дубае.
Прилучный забрал сына у своей бывшей жены: ребенок не хочет видеться со своей матерью и желает жить с отцом.