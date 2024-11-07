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Posted 7 ноября, 07:06

Published 7 ноября, 07:06

Modified 7 ноября, 07:08

Updated 7 ноября, 07:08

Актер попал под бурю из песка

Актер Павел Прилучный попал под песчаную бурю в Дубае — что с ним случилось

7 ноября 2024, 07:06
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Актер попал под бурю из песка

Актер из Новосибирска Прилучный попал в песчаную бурю

Новосибирский актер оказался в западне в Дубае: он попал в песчаную бурю, стало известно после его съемок.

Все случилось в ОАЭ. Павел Прилучный снимается в фильме «Мажор в Дубае» (18+). Когда-то его полюбили зрители за главную роль в сериале «Мажор». Съемки проходят в Эмиратах. Сама кинокартина выйдет на экраны ровно через год.

Одну из сцен снимали прямо в пустыне. В один момент там случилась песчаная буря. Съемочную команду накрыло песком. Однако никакого шокирующего инцидента не произошло. Никто не пострадал. Сами бури это нередкое явление в Дубае.

Прилучный забрал сына у своей бывшей жены: ребенок не хочет видеться со своей матерью и желает жить с отцом.

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