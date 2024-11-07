Актер Павел Прилучный попал под песчаную бурю в Дубае — что с ним случилось

Все случилось в ОАЭ. Павел Прилучный снимается в фильме «Мажор в Дубае» (18+). Когда-то его полюбили зрители за главную роль в сериале «Мажор». Съемки проходят в Эмиратах. Сама кинокартина выйдет на экраны ровно через год.