atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 07:34

Published 16 декабря, 07:34

Modified 16 декабря, 07:36

Updated 16 декабря, 07:36

Поликлиника внутри

«В очереди просидела до вечера»: народный рейтинг худших поликлиник Новосибирска

16 декабря 2024, 07:34
Фото: 1MI. Поликлиника внутри

В Новосибирске назвали самые худшие поликлиники города

Низкий уровень сервиса, хамство, очереди, проблемы с записью к врачам — далеко не полный список причин, из-за которых пациенты теряют терпение. Atas.Info составил рейтинг худших поликлиник Новосибирска и выяснил, куда лучше не ходить.

Рейтинг составлен на основе отзывов сервиса 2GIS. Оценки и отзывы пользователей отражают личный опыт и субъективное мнение и не претендуют на объективность.

Поликлиника №22

Адрес: Кировский район, ул. Палласа, 39

  • Оценка: 1,5 из 5
  • Количество отзывов: 11 оценок
Поликлиника №22Поликлиника №22
Поликлиника №22. Фото: 2GIS

Посетители жалуются на отсутствие врачей, работу регистратуры до половины четвёртого, грубое отношение персонала и сложности с записью. Также отмечают, что на вопросы пациентов сотрудники отвечают агрессивно.

«Просто ужасное место, врачей нет, сказали приходить с часу до восьми, а чтобы попасть, должен ещё успеть в регистратуру, которая работает до половины четвёртого. Это просто караул, слов нет, ужасное место и отношение руководителей», — оставила отзыв Елизавета.

«Регистратура вообще трубку не берёт. Складывается ощущение, что просто снимают телефон. Сегодня приду и буду звонить у них на глазах!» — рассказывает пациентка Инна.

Поликлиника №2

Адрес: Октябрьский район, ул. Лазурная 20/1

  • Оценка: 1,5 из 5
  • Количество отзывов: 25 оценок
Поликлиника №2Поликлиника №2
Поликлиника №2. Фото: 2GIS

Регистратура почти недоступна по телефону, персонал хамит, очереди к врачам огромные. Особое внимание уделено жалобам на женскую консультацию и терапевтов, которые грубо общаются, теряют анализы и часто меняются.

«ЛОР не лечит, а калечит. Отношение ужасное. Лечусь уже не первый раз, выписывают одно и то же, как по бумажке,» — пишет Татьяна.

«Мою проблему с ребёнком даже слушать не стали. Врач не вникает в проблему, назначает стандартный набор лекарств, а дальше — хоть трава не расти,» — рассказала Алена.

Поликлиника №21

Адрес: Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 137/2

  • Оценка: 2 из 5
  • Количество отзывов: 56 оценок
Поликлиника №21Поликлиника №21
Поликлиника №21. Фото: 2GIS

Люди жалуются на огромные очереди, долгое ожидание даже по записи, грубость медсестёр и отсутствие средств гигиены в туалетах. Проблемы с одноразовыми простынями в кабинетах вызывают особое возмущение.

«Очередь в регистратуру — полдня, к врачам ещё дольше. Как попасть к специалисту, если записаться невозможно?!» — делится своим опытом Иван.

«Врачи хорошие, но их катастрофически мало. Система слетает, анализы теряются. Поликлиника работает как в 90-е», — поделилась посетительница Мария.

Поликлиника №14

Адрес: Советский район, ул. Экваторная, 10

  • Оценка: 2 из 5
  • Количество отзывов: 13 оценок
Поликлиника №14Поликлиника №14
Поликлиника №14. Фото: 2GIS

Основные проблемы связаны с потерей результатов анализов, хамским отношением сотрудников, очередями в регистратуру и нехваткой специалистов.

«В гинекологии невозможно ничего узнать. Врачи не объясняют, что с анализами. Постоянные крики и ругань в коридорах», — пишет Ольга.

«Был на приёме у терапевта. Специалист безразличен к жалобам, медсестра грубит. Никому не советую сюда обращаться», — говорит Виталий.

Согласно всем отзывам посетителей, худшие поликлиники Новосибирска характеризуются общей нехваткой специалистов, хамским отношением сотрудников и проблемами с записью. Эти недостатки вызывают у пациентов особенное возмущение.

Поликлиника №1

Адрес: Первомайский район, ул. Шукшина, 3

  • Оценка: 2 из 5
  • Количество отзывов: 397 оценок
Поликлиника №1Поликлиника №1
Поликлиника №1. Фото: 2GIS

В поликлинике №1, судя по отзывам, посетители регулярно сталкиваются с хамством со стороны персонала, некомпетентностью сотрудников и бюрократическими проблемами. Пациенты отмечают также, что врачи заставляют ждать по несколько часов, а иногда запись на прием может откладываться на несколько месяцев.

«Жена пришла очень злая с этой поликлиники. Гардеробщица ужасная, врачи как будто по объявлению набраны. Жалко, что нельзя поставить 0 звёзд!» — сообщает один из пользователей.
«Пришла с температурой и отёком, но в регистратуре наорали, не дослушав, и отправили в стоматологию. Почему — не ясно», — рассказала пациентка Анна.
«Хирург Л. Н. кричит, что ей тяжело работать. Увольняйтесь, раз такие нервы!» — отмечает Виталий.

Многие пациенты поднимают вопросы не только о плохом обслуживании, но и об общей культуре работы в поликлинике. По словам Александра, в кабинете выдачи льготных рецептов прямо на столе стоит коробка для подарков, что вызывает негодование и подозрения.

Новосибирск оказался на 30 месте в рейтинге качества жизни
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирск возглавил сибирский рейтинг регионов по стоимости аренды жильяНовосибирская область заняла 23-е место в рейтинге по доходам населенияНовосибирск оказался в аутсайдерах в рейтинге по качеству жизни
#Алина Гурицкая#Новосибирск#Здоровье#Здравоохранение#Врачи#Поликлиники#Очереди#Отзывы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика