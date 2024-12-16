«В очереди просидела до вечера»: народный рейтинг худших поликлиник Новосибирска

Posted 16 декабря, 07:34
Published 16 декабря, 07:34
Modified 16 декабря, 07:36
Updated 16 декабря, 07:36
Рейтинг составлен на основе отзывов сервиса 2GIS. Оценки и отзывы пользователей отражают личный опыт и субъективное мнение и не претендуют на объективность.
Адрес: Кировский район, ул. Палласа, 39
Посетители жалуются на отсутствие врачей, работу регистратуры до половины четвёртого, грубое отношение персонала и сложности с записью. Также отмечают, что на вопросы пациентов сотрудники отвечают агрессивно.
«Просто ужасное место, врачей нет, сказали приходить с часу до восьми, а чтобы попасть, должен ещё успеть в регистратуру, которая работает до половины четвёртого. Это просто караул, слов нет, ужасное место и отношение руководителей», — оставила отзыв Елизавета.
«Регистратура вообще трубку не берёт. Складывается ощущение, что просто снимают телефон. Сегодня приду и буду звонить у них на глазах!» — рассказывает пациентка Инна.
Адрес: Октябрьский район, ул. Лазурная 20/1
Регистратура почти недоступна по телефону, персонал хамит, очереди к врачам огромные. Особое внимание уделено жалобам на женскую консультацию и терапевтов, которые грубо общаются, теряют анализы и часто меняются.
«ЛОР не лечит, а калечит. Отношение ужасное. Лечусь уже не первый раз, выписывают одно и то же, как по бумажке,» — пишет Татьяна.
«Мою проблему с ребёнком даже слушать не стали. Врач не вникает в проблему, назначает стандартный набор лекарств, а дальше — хоть трава не расти,» — рассказала Алена.
Адрес: Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 137/2
Люди жалуются на огромные очереди, долгое ожидание даже по записи, грубость медсестёр и отсутствие средств гигиены в туалетах. Проблемы с одноразовыми простынями в кабинетах вызывают особое возмущение.
«Очередь в регистратуру — полдня, к врачам ещё дольше. Как попасть к специалисту, если записаться невозможно?!» — делится своим опытом Иван.
«Врачи хорошие, но их катастрофически мало. Система слетает, анализы теряются. Поликлиника работает как в 90-е», — поделилась посетительница Мария.
Адрес: Советский район, ул. Экваторная, 10
Основные проблемы связаны с потерей результатов анализов, хамским отношением сотрудников, очередями в регистратуру и нехваткой специалистов.
«В гинекологии невозможно ничего узнать. Врачи не объясняют, что с анализами. Постоянные крики и ругань в коридорах», — пишет Ольга.
«Был на приёме у терапевта. Специалист безразличен к жалобам, медсестра грубит. Никому не советую сюда обращаться», — говорит Виталий.
Согласно всем отзывам посетителей, худшие поликлиники Новосибирска характеризуются общей нехваткой специалистов, хамским отношением сотрудников и проблемами с записью. Эти недостатки вызывают у пациентов особенное возмущение.
Адрес: Первомайский район, ул. Шукшина, 3
В поликлинике №1, судя по отзывам, посетители регулярно сталкиваются с хамством со стороны персонала, некомпетентностью сотрудников и бюрократическими проблемами. Пациенты отмечают также, что врачи заставляют ждать по несколько часов, а иногда запись на прием может откладываться на несколько месяцев.
«Жена пришла очень злая с этой поликлиники. Гардеробщица ужасная, врачи как будто по объявлению набраны. Жалко, что нельзя поставить 0 звёзд!» — сообщает один из пользователей.
«Пришла с температурой и отёком, но в регистратуре наорали, не дослушав, и отправили в стоматологию. Почему — не ясно», — рассказала пациентка Анна.
«Хирург Л. Н. кричит, что ей тяжело работать. Увольняйтесь, раз такие нервы!» — отмечает Виталий.
Многие пациенты поднимают вопросы не только о плохом обслуживании, но и об общей культуре работы в поликлинике. По словам Александра, в кабинете выдачи льготных рецептов прямо на столе стоит коробка для подарков, что вызывает негодование и подозрения.