«В очереди просидела до вечера»: народный рейтинг худших поликлиник Новосибирска

«Просто ужасное место, врачей нет, сказали приходить с часу до восьми, а чтобы попасть, должен ещё успеть в регистратуру, которая работает до половины четвёртого. Это просто караул, слов нет, ужасное место и отношение руководителей», — оставила отзыв Елизавета.