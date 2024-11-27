Новосибирск оказался на 30 месте в рейтинге качества жизни

Новосибирск не только не попал в число лидеров, но и продемонстрировал результаты ниже среднего по многим показателям. Жители Новосибирска, опрошенные исследователями, указали на несколько ключевых проблем: экология, инфраструктура и ЖКХ, качество дорог, доступность культурных ценностей.