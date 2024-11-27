Новосибирск оказался на 30 месте в рейтинге качества жизни

Posted 27 ноября, 12:56
Published 27 ноября, 12:56
Modified 27 ноября, 12:58
Updated 27 ноября, 12:58
Эксперты оценивали города по множеству параметров, включая экологию, доступность жилья, состояние медицины, образование, дорожное хозяйство и культуру. В десятку городов с самым высоким качеством жизни вошли Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Симферополь, Владикавказ, Владимир, Севастополь и Калуга.
Новосибирск не только не попал в число лидеров, но и продемонстрировал результаты ниже среднего по многим показателям. Жители Новосибирска, опрошенные исследователями, указали на несколько ключевых проблем: экология, инфраструктура и ЖКХ, качество дорог, доступность культурных ценностей.
Единственным показателем, по которому Новосибирск получил сравнительно высокую оценку, стала доступность жилья. Однако даже этот параметр, по мнению экспертов, не спасает общую ситуацию.