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Posted 27 ноября, 12:56

Published 27 ноября, 12:56

Modified 27 ноября, 12:58

Updated 27 ноября, 12:58

Красный проспект в Новосибирске

Новосибирск оказался на 30 месте в рейтинге качества жизни

27 ноября 2024, 12:56
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Красный проспект в Новосибирске
По итогам исследования Финансового университета при Правительстве РФ Новосибирск оказался лишь на 30-м месте в рейтинге российских городов по качеству жизни.

Эксперты оценивали города по множеству параметров, включая экологию, доступность жилья, состояние медицины, образование, дорожное хозяйство и культуру. В десятку городов с самым высоким качеством жизни вошли Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Симферополь, Владикавказ, Владимир, Севастополь и Калуга.

Новосибирск не только не попал в число лидеров, но и продемонстрировал результаты ниже среднего по многим показателям. Жители Новосибирска, опрошенные исследователями, указали на несколько ключевых проблем: экология, инфраструктура и ЖКХ, качество дорог, доступность культурных ценностей.

Единственным показателем, по которому Новосибирск получил сравнительно высокую оценку, стала доступность жилья. Однако даже этот параметр, по мнению экспертов, не спасает общую ситуацию.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск
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