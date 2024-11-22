Кишлак, наливайки и котлованы: нетуристический антирейтинг Левобережья Новосибирска

В прошлом году теперь уже бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть за рулем автомобиля не смог понять, как правильно преодолеть это кольцо и выехал не туда, куда собирался. В результате глава муниципалитета заявил, что из-за постоянных пробок работодатели могут перевести на «удаленку» тех сотрудников, у которых путь на работу пролегает через площадь Труда.