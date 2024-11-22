Кишлак, наливайки и котлованы: нетуристический антирейтинг Левобережья Новосибирска

Posted 22 ноября, 03:51
Published 22 ноября, 03:51
Modified 22 ноября, 04:53
Updated 22 ноября, 04:53
На левом берегу Оби расположены два района Новосибирска, Кировский и Ленинский. Изначально Левобережье развивалось, как большая промплощадка, и от наследия депрессивной промышленной зоны многие его уголки не могут избавиться до сих пор. Речь не идет непосредственно о громадных индустриальных площадках, вроде бывшей территории завода «Сибсельмаш». Дух упадка присутствует и в новых микрорайонах, появившихся на карте в последние десятилетия.
Наиболее наглядным примером может служить жилмассив «Просторный» на городской окраине, застроенный панельными многоэтажками. Дома, возведенные компаний «Дискус», которая принадлежит скандально известному застройщику Алексею Джулаю, построены в чистом поле без какого-либо намека на благоустройство внутренней территории. Многоэтажки годами стояли с неработающими лифтами и мусоропроводами, поскольку официально не были сданы в эксплуатацию. Но люди в них жили.
И внешний вид зданий, и качество постройки становились объектом постоянной критики как со стороны горожан, так и известных медиа-персон.
«Даже в беднейших странах Африки я не видел такого качества», — считает известный московский блогер и урбанист.
В микрорайоне не хватает мест в школах и детсадах, выехать отсюда непросто — на дороге, соединяющей жилмассив с остальной частью Кировского района, постоянные пробки. Тем не менее, практически все квартиры тут раскуплены. Причина — их дешевизна.
«Ад. Просто ад и градостроительное преступление и гетто. Больше нечего сказать, кроме как слова сочувствия живущим здесь по своему материальному положению», — констатирует местный житель Иван Самбур.
Посмотрим на тему дешевых новостроек под другим углом, если не сказать, градусом. Целый квартал в Кировском районе, на улице Виктора Уса, застроен одинаковыми многоэтажками, львиную долю квартир в которых составляют крошечные студии. Небольшую площадь жилья словно компенсируют огромных количеством магазинов по продаже разливного пива на первых этажах. В одном доме может работать сразу несколько «наливаек», часть из которых открыта до глубокой ночи.
Неудивительно, что улица Виктора Уса постоянно фигурирует в криминальных сводках.
«Ты быдло? Любишь пиво? У тебя нет амбиций и целей в жизни? Тогда этот район для тебя! Он удивит тебя изобилием пивнушек, отбросов общества и просто аморальных людей», — жестко высказывается пользователь сервиса 2GIS с ником Александр Ррр.
Несколько лет назад громкий скандал разразился вокруг названия очередной пивнушки, которая начала здесь работу под вывеской «Хмельной Ус». Очевидно, что владельцы решили обыграть фамилию рулевого бронекатера, совершившего ряд подвигов в годы Второй мировой войны, в честь которого и названа улица. После волны возмущения заведение переименовали, но оно продолжило успешно работать.
Это название настолько прочно закрепилось за кольцевой развязкой на площади Труда, что настоящее наименование в разговорной речи встречается все реже. Водители могут тут стоять в пробке часами. По вечерам и утрам очень часто интенсивность дорожных заторов геолокационные сервисы оценивают в максимальные 10 баллов.
Всему виной изменение схемы движения из-за строительства четвертого моста через Обь. Исправить ситуацию пытались при помощи регулировщиков, на месте проводила выездное совещание прокуратура, но все напрасно — «Кольцо ада» продолжает наводить ужас на автовладельцев.
«Считаю, что это главная достопримечательность Новосибирска. Ее увидит каждый входящий турист, который едет с аэропорта в город. Этой достопримечательности достаточно, чтобы понять суть всего города, который надо переименовать в Пробкосибирск», — негодует горожанин Илья Повальный.
В прошлом году теперь уже бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть за рулем автомобиля не смог понять, как правильно преодолеть это кольцо и выехал не туда, куда собирался. В результате глава муниципалитета заявил, что из-за постоянных пробок работодатели могут перевести на «удаленку» тех сотрудников, у которых путь на работу пролегает через площадь Труда.
Впрочем, прежде чем турист из аэропорта доедет до площади Труда, он увидит не менее примечательное место — Хилокский микрорайон. Когда-то этот жилмассив на окраине Ленинского района был милым и уютным местом, где жизнь текла размеренно и почти по-деревенски.
Все изменилось, когда в 90-е годы здесь создали огромный Хилокский рынок, который очень быстро стал крупнейшей площадкой в Сибири по оптовой торговле овощами и фруктами, привезенными из стран Средней Азии.
Из-за огромного наплыва мигрантов, связанных с рынком, жизнь коренных обитателей микрорайона превратилась в кошмар. Ряды чадящих закусочных, горы гнилых фруктов на контейнерных площадках для мусора и даже останки животных (и баранов, и коров), которых мигранты забивали прямо жилой зоне — такова стала реальность.
«Хилокское гетто — это не только улица Хилокская, это вообще все в радиусе километра от Хилокского рынка. Вся вышеуказанная территория на данный момент в буквальном смысле оккупирована приезжими из стран средней Азии. Данные граждане с позволения власти Новосибирска, захватили себе немалые территории и живут тут по своим законам, игнорируя законодательство РФ. Превратив значительную часть Ленинского района в анклав, мигранты сделали жизнь коренных граждан данных улиц невыносимой», — описывает ситуацию одна из лидеров инициативной группы жителей Жанна Оленникова.
Активисты десятилетиями пытались добиться соблюдения законодательства — писали жалобы во все инстанции, от районной администрации до президента Путина. Но в итоге так ничего и не менялось.
В прошлом году мэрия заявила о принятии некой «дорожной карты», реализация которой позволит нормализовать ситуацию. Недавно мэру Максиму Кудрявцеву был представлен радужный отчет, как в Хилокском микрорайоне улучшается обстановка.
Однако этот доклад вице-мэра Максима Останина вызвал волну критики со стороны местных жителей. По их словам, изменения в лучшую сторону есть, но их слишком мало.
14-этажное здание на улице Петухова, у авторынка «Столица», построенное в характерном стиле советского модернизма, в таком виде стоит уже почти 40 лет. Предполагалось, что здесь расположится отраслевой НИИ одного из промышленных гигантов Левобережья, краевед Александр Матвеев считает, что речь шла о заводе «Сибэлектротерм».
Однако стройка замерла на финальной стадии на излете Советского Союза. В 2014 году была проведена техническая экспертиза состояния конструкций, оно было признано удовлетворительным. Представители ООО «Интеграл», которому принадлежал недострой, с уверенностью говорили, что рано или поздно многоэтажку введут в эксплуатацию, но никакой конкретики не приводили.
В 2023 через Российский аукционный дом были предприняты две попытки продать недострой вместе с земельным участком площадью 4,2 гектара. В описании лота здание именовалось гостиницей «под снос». Начальная цена лота составляла 600 миллионов рублей, но продажа так и не состоялась.
Эта достопримечательность в полной мере сформировалась в 2024 году. Коммунальные раскопки в районе улиц Пархоменко и Котовского вполне можно назвать памятником наплевательскому отношению энергетиков к городу и его жителям. Многие из котлованов, вырытых в ходе ремонта теплотрасс так и ушли в зиму разрытыми, угрожая жизни жильцов соседних домов.
«Сибирская генерирующая компания» явно не справляется со своей работой и уже откровенно издевается над жителями центральной части Ленинского района. Все перерыто, переходы через траншеи даже без гололеда опасны. Жители закупают дрова, уголь, готовятся переезжать на дачи и надеются только на Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина», — эмоционально комментирует депутат горсовета Александр Бурмистров, на округе которого все это происходит.
Впрочем, такие разрытия существуют и в других районах города. Прокуратура требует от городских властей немедленно ликвидировать все коммунальные котлованы и траншеи. Однако мэрии признали — полностью избавиться от ям в текущем году не получится.
Первую часть нашего нетуристического путеводителя, посвященную новосибирскому Правобережью, читайте здесь.