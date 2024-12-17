Как выбрать сладкий новогодний подарок — важные советы экспертов

Первый и главный совет — приобретайте сладкие подарки только в официальных местах торговли: магазинах, торговых центрах или на организованных ярмарках. Избегайте покупки у случайных продавцов, так как это может быть чревато покупкой несертифицированного товара или продукции с нарушенными условиями хранения.