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Posted 17 декабря, 11:21

Published 17 декабря, 11:21

Modified 17 декабря, 11:23

Updated 17 декабря, 11:23

Дети распаковывают подарки

Как выбрать сладкий новогодний подарок — важные советы экспертов

17 декабря 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney. Дети распаковывают подарки

Новосибирский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать следкий новогодний подарок

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Для детей сладкие подарки под елкой — это особенная традиция, которая приносит яркие эмоции и воспоминания. Однако важно помнить, что выбор сладкого набора — это не только вопрос вкуса, но и безопасности. Специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области поделились рекомендациями по выбору подарка.

Покупка в проверенных местах

Первый и главный совет — приобретайте сладкие подарки только в официальных местах торговли: магазинах, торговых центрах или на организованных ярмарках. Избегайте покупки у случайных продавцов, так как это может быть чревато покупкой несертифицированного товара или продукции с нарушенными условиями хранения.

Что нужно знать об упаковке?

При выборе сладкого подарка важно обратить внимание на целостность упаковки. Она должна быть плотно закрыта, без повреждений или следов вскрытия. На упаковке или внутри обязательно должен быть список содержащихся в подарке сладостей с указанием:

  • Состава каждого продукта.
  • Даты фасовки и срока годности.
  • Информации о производителе и условиях хранения.

Срок годности определяется по самому скоропортящемуся продукту в наборе. Чтобы кондитерские изделия оставались свежими, выбирайте подарки с недавней датой фасовки.

Фабрика по производству конфетФабрика по производству конфет
Фабрика по производству конфет. Фото: atas.info

Какие сладости предпочтительнее?

Состав набора играет ключевую роль в его качестве и пользе для здоровья. Лучше всего выбирать подарки, где есть натуральные ингредиенты и минимум искусственных добавок. Например:

  • Шоколад (особенно с высоким содержанием какао).
  • Желейные конфеты, мармелад.
  • Вафли и печенье.
  • Пряники, зефир, пастила.
  • Мягкий ирис.

Избегайте наборов с большим количеством конфет, содержащих маргарин, трансжиры или искусственные красители.

Особенности хранения

Сладости требуют правильных условий хранения. Подарки необходимо держать при температуре +15…+17 градусов. Это поможет сохранить их свежесть и избежать проблем, таких как появление белого налета на шоколаде из-за резких перепадов температуры.

Фабрика по производству шоколадаФабрика по производству шоколада
Фабрика по производству шоколада. Фото: atas.info

Игрушки в составе подарка

Если в составе подарка есть игрушка, на нее также нужно обратить внимание. Игрушка должна быть:

  • Упакована отдельно от сладостей.
  • Сделана из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.
  • Сертифицирована и иметь маркировку, подтверждающую её безопасность.

Советы для заботливых родителей

При покупке сладкого подарка важно учитывать возраст и предпочтения ребенка. Дети постарше могут оценить шоколадные конфеты с начинками, а малышам лучше подойдут простые мармеладки или пастила без лишнего сахара.

Не забывайте проверять состав на наличие аллергенов, особенно если ваш ребенок склонен к аллергическим реакциям.

Помните: качественный подарок — это не всегда самый дорогой, а тот, который принесет радость ребенку и будет безопасен для его здоровья.

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