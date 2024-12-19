В первые месяцы должно свершиться все: нумеролог дала прогноз на 2025 год

Posted 19 декабря, 11:23
Published 19 декабря, 11:23
Modified 19 декабря, 11:23
Updated 19 декабря, 11:23
2025 год в нумерологии несет в себе число 9. Чтобы понять его значение, нужно всего лишь сложить цифры года: 2 + 0 + 2 + 5 = 9. Девятка, по словам нумеролога-астролога Даши Плющ, — это число завершения и освобождения, оно символизирует окончание важного жизненного цикла. В 2025 году нам предстоит подвести итоги, переосмыслить прошлое и освободиться от всего лишнего.
«Это символ великодушия, самоотверженности, мудрости. В этом году будет надо быть честными с собой и окружающими. Старое должно уйти, чтобы освободить место для нового. Многие вопросы, давшие сбои в прошлом, будут решены. Проекты завершатся, неудачные связи растворятся. Следующий год — год змеи. И вот как она сбрасывает с себя шкуру, так и мы должны обновить все», — поделилась прогнозом с Atas.Info Плющ.
Эксперт отмечает, что 2025 год — это идеальный момент для того, чтобы углубиться в собственное самопознание. Девятка, как число завершения, побуждает к внутреннему очищению и прощению — как самих себя, так и других. Это год, когда можно освободиться от старых обид и заблуждений, а также обрести гармонию внутри себя. Будьте готовы к тому, что духовное развитие, медитации и занятия философией могут стать важной частью вашей жизни.
Этот год благоприятен для завершения старых проектов и для тех, кто уже давно задумывается о смене работы. Девятка приносит энергию преобразований и закрытия старых дел. Те, кто долго работал над каким-то проектом, смогут увидеть его логическое завершение. Финансовая сторона 2025 года также будет под влиянием числа девятки. Это время для подведения финансовых итогов и расчетов с долгами.
В личной жизни 2025 год принесет много перемен. Если вы давно ощущали, что ваши отношения с кем-то зашли в тупик, девятка подсказана вам для того, чтобы отпустить старое и освободить место для новых начинаний. Тем, кто в поиске, девятка обещает знакомства с интересными людьми, которые могут стать важными в вашей жизни.
Чтобы еще глубже понять, как влияние девятки проявится в вашей жизни, важно рассчитать свое персональное число года. Даша Плющ советует просто сложить день, месяц и год вашего рождения, а затем прибавить к полученной сумме цифры 2025 года. Например, если вы родились 18 марта, то расчет будет следующим:
1 + 8 + 3 + 2 + 0 + 2 + 5 = 21, 2 + 1 = 3. Таким образом, ваше персональное число — 3.
«Например, если ваше персональное число года — 3, это значит, что в 2025 году надо укрепить свою уверенность в себе. Надо развивать творческие способности, делать новые начинания», — комментирует нумеролог.
Цифры от 1 до 9 в нумерологии имеют следующие значения: