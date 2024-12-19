atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:41

Published 19 декабря, 11:41

Modified 19 декабря, 11:44

Updated 19 декабря, 11:44

Владимир Путин

Владимир Путин назвал условия для переговоров с Украиной

19 декабря 2024, 11:41
Фото: kremlin.ru. Владимир Путин
Президент Владимир Путин во время прямой линии-2024 назвал главные условия для переговоров с Украиной.

В ответ на вопрос представительницы движения «Другая Украина», глава государства отметил, что у России нет предварительных условий для переговоров. По его словам, страна готова контактировать с любыми легитимными представителями.

«У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалоги без них. Но на базе того, о чем мы договорились во время переговоров в Стамбуле в конце 2020 года. Эти тезисы были изложены в том числе в июньском моем представлении», — заявил Путин.

Он дополнил, что сейчас президент Украины не является легитимным.

«В конституции Украины нет пункта о продлении полномочий президента Украины, даже в условиях военного положения. Пробелма Украины в том, что целый ряд органов власти формируется президентом. Если первое лицо нелегитимно, то и все остальное нелегетимно — они соучастники противоправной деятельности», — пояснил президент.

В ответ на вопрос «Если не с главой режима, то с кем [вести переговоры]?» президент сказал, что Россия будет вести переговоры с любым официальным лицом Украины, которое будет легитимным.

Что новосибирцы спрашивали у Путина: вспоминаем яркие вопросы итоговых конференций
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-судья обратился к Путину: дело о гибели его матери 7 лет остается нераскрытымДольщики 10-летнего новосибирского долгостроя просят помощи у ПутинаПрямая линия Путина-2024: как задать вопрос из Новосибирска
#Алина Гурицкая#Политика#Общество#Обращение#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Итоги года
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика