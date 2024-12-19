Владимир Путин назвал условия для переговоров с Украиной

Posted 19 декабря, 11:41
Published 19 декабря, 11:41
Modified 19 декабря, 11:44
Updated 19 декабря, 11:44
В ответ на вопрос представительницы движения «Другая Украина», глава государства отметил, что у России нет предварительных условий для переговоров. По его словам, страна готова контактировать с любыми легитимными представителями.
«У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалоги без них. Но на базе того, о чем мы договорились во время переговоров в Стамбуле в конце 2020 года. Эти тезисы были изложены в том числе в июньском моем представлении», — заявил Путин.
Он дополнил, что сейчас президент Украины не является легитимным.
«В конституции Украины нет пункта о продлении полномочий президента Украины, даже в условиях военного положения. Пробелма Украины в том, что целый ряд органов власти формируется президентом. Если первое лицо нелегитимно, то и все остальное нелегетимно — они соучастники противоправной деятельности», — пояснил президент.
В ответ на вопрос «Если не с главой режима, то с кем [вести переговоры]?» президент сказал, что Россия будет вести переговоры с любым официальным лицом Украины, которое будет легитимным.