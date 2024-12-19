Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос из Новосибирска

Представительница СМИ из Новосибирска в обращении к Владимиру Путину отметила, что в регионе есть острая нехватка молодых кадров в селах. Она попросила совет у президента. Глава государства отметил, что сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики, которая развивается высокими темпами.