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Posted 19 декабря, 12:44

Published 19 декабря, 12:44

Modified 19 декабря, 12:48

Updated 19 декабря, 12:48

Владимир Путин

Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос из Новосибирска

19 декабря 2024, 12:44
Фото: kremlin.ru. Владимир Путин
Сюжет
Прямая линия с Владимиром Путиным-2024
Владимир Путин в четвертый час итоговой прямой линии ответил на вопрос журналистки из Новосибирска. Была поднята проблемная тема сельского хозяйства региона.

Представительница СМИ из Новосибирска в обращении к Владимиру Путину отметила, что в регионе есть острая нехватка молодых кадров в селах. Она попросила совет у президента. Глава государства отметил, что сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики, которая развивается высокими темпами.

«В 1986 году СССР закупил 35 млн тонн зерновых, а в прошлом году мы поставили 66 млн тонн на экспорт. Это кажется невозможным, но это происходит, — заявил президент. — Мы входим в число трех крупнейших экспортеров продовольствия. А по пшенице занимаем первое место».

Путин отметил, что прошлый год был завершен с рекордным урожаем. Сейчас РФ стабильно вырабатывает более 100 млн тонн урожая. И эта отрасль растет, несмотря на проблемы с молочной и плодоовощной продукцией.

«Одна из важнейших проблем — это социальные вопросы на селе, жилье, культура, образование. Есть программы социально-экономического развития села. Но и этого мало. Самое главное — повышение уровня благосостояния на селе. От этого будут развиваться все остальные вопросы», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас необходимо привлекать новые кадры. Местным властям следует озадачиться этим вопросом: чаще рассказывать об этом, создавать целевые места и улучшать условия для студентов, обеспечивать им работу на предприятиях и производственную практику.

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