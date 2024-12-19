Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос из Новосибирска

Posted 19 декабря, 12:44
Published 19 декабря, 12:44
Modified 19 декабря, 12:48
Updated 19 декабря, 12:48
Представительница СМИ из Новосибирска в обращении к Владимиру Путину отметила, что в регионе есть острая нехватка молодых кадров в селах. Она попросила совет у президента. Глава государства отметил, что сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики, которая развивается высокими темпами.
«В 1986 году СССР закупил 35 млн тонн зерновых, а в прошлом году мы поставили 66 млн тонн на экспорт. Это кажется невозможным, но это происходит, — заявил президент. — Мы входим в число трех крупнейших экспортеров продовольствия. А по пшенице занимаем первое место».
Путин отметил, что прошлый год был завершен с рекордным урожаем. Сейчас РФ стабильно вырабатывает более 100 млн тонн урожая. И эта отрасль растет, несмотря на проблемы с молочной и плодоовощной продукцией.
«Одна из важнейших проблем — это социальные вопросы на селе, жилье, культура, образование. Есть программы социально-экономического развития села. Но и этого мало. Самое главное — повышение уровня благосостояния на селе. От этого будут развиваться все остальные вопросы», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что сейчас необходимо привлекать новые кадры. Местным властям следует озадачиться этим вопросом: чаще рассказывать об этом, создавать целевые места и улучшать условия для студентов, обеспечивать им работу на предприятиях и производственную практику.