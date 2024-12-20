Не выходите вечером на улицу: народные приметы предупреждают об опасности 22 декабря

Posted 20 декабря, 16:59
Published 20 декабря, 16:59
Modified 20 декабря, 16:59
Updated 20 декабря, 16:59
Праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии, долгие годы молились о даровании ребёнка. Их мольбы были услышаны, и архангел возвестил им о рождении Дочери, Которая станет Матерью Спасителя. Это событие знаменует собой начало великой истории спасения человечества.
Икона Божией Матери «Нечаянная радость», также почитаемая 22 декабря, связана с преданием о грешнике, который обрёл прощение через молитву. Этот образ помогает верующим в исцелении душевных и телесных недугов, дарует надежду и утешение.
В народной культуре 22 декабря считается самым коротким днём в году и самой длинной ночью. Это День зимнего солнцестояния, когда природа, кажется, замирает в ожидании нового света. Люди верили, что в этот день солнце словно умирает, чтобы возродиться заново.
На Руси были распространены следующие традиции:
В этот день люди старались «считать приметы», чтобы предсказать будущее:
22 декабря символизирует борьбу света и тьмы. Эта борьба отражена в погоде, настроении и обрядах. Природа напоминает о неизбежном возрождении после самых тёмных времен.
Люди, появившиеся на свет в этот день, обладают непростой судьбой. Им приписывают особую миссию — искупление грехов рода. Талисманы для таких людей: агат, приносящий внутренний покой, и малахит, способствующий восстановлению энергии.