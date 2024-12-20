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Posted 20 декабря, 16:59

Published 20 декабря, 16:59

Modified 20 декабря, 16:59

Updated 20 декабря, 16:59

Не стоит гулять поздно 22 декабря

Не выходите вечером на улицу: народные приметы предупреждают об опасности 22 декабря

20 декабря 2024, 16:59
Фото: 1MI. Не стоит гулять поздно 22 декабря
22 декабря занимает особое место в народном и церковном календаре. Этот день отмечен памятью о зачатии Пресвятой Богородицы праведной Анной, а также празднованием иконы Божией Матери «Нечаянная радость». На Руси эту дату называли Анной Зимней или Тёмной.

Церковное значение праздника

Праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии, долгие годы молились о даровании ребёнка. Их мольбы были услышаны, и архангел возвестил им о рождении Дочери, Которая станет Матерью Спасителя. Это событие знаменует собой начало великой истории спасения человечества.

Икона Божией Матери «Нечаянная радость», также почитаемая 22 декабря, связана с преданием о грешнике, который обрёл прощение через молитву. Этот образ помогает верующим в исцелении душевных и телесных недугов, дарует надежду и утешение.

Анна Зимняя: связь с народными традициями

В народной культуре 22 декабря считается самым коротким днём в году и самой длинной ночью. Это День зимнего солнцестояния, когда природа, кажется, замирает в ожидании нового света. Люди верили, что в этот день солнце словно умирает, чтобы возродиться заново.

«Нечаянная радость»«Нечаянная радость»
«Нечаянная радость». Фото: Икона Божией Матери

На Руси были распространены следующие традиции:

  • Очистительный обряд. В домах гасили старый огонь и заново разжигали его, символизируя обновление и приход света.
  • Молитвы солнцу. Люди обращались к небесному светилу с просьбами ускорить приход тепла и света.
  • Праздник пчеловодов. Пчеловоды проверяли ульи и читали заговоры на будущий урожай мёда.

Что можно делать 22 декабря

  • Молиться иконе «Нечаянная радость» о благополучии, даровании детей, исцелении и защите от бед.
  • Соблюдать пост, особенно беременным женщинам, чтобы обеспечить лёгкие роды.
  • Заниматься домашними делами, связанными с очищением дома, но избегать тяжёлой работы.

Что нельзя делать 22 декабря

  • Ссориться и ругаться — это привлечёт неудачи в будущем году.
  • Отказывать в помощи нуждающимся — беды могут вернуться сторицей.
  • Выходить на улицу поздно вечером — ночь считалась временем, когда тьма имеет особую силу.
Избегайте ссор 22 декабряИзбегайте ссор 22 декабря
Избегайте ссор 22 декабря. Фото: Изображение Midjourney

Народные приметы на погоду и урожай

В этот день люди старались «считать приметы», чтобы предсказать будущее:

  • Если на Анну ясная погода, то 31 декабря будет морозным и солнечным.
  • Если идёт метель, то ночами ударят морозы.
  • Много инея на деревьях — к богатому урожаю в следующем году.
  • Снег вплотную к изгороди предвещал неурожайное лето.

Свет и тьма в символике дня

22 декабря символизирует борьбу света и тьмы. Эта борьба отражена в погоде, настроении и обрядах. Природа напоминает о неизбежном возрождении после самых тёмных времен.

Рожденные 22 декабря

Люди, появившиеся на свет в этот день, обладают непростой судьбой. Им приписывают особую миссию — искупление грехов рода. Талисманы для таких людей: агат, приносящий внутренний покой, и малахит, способствующий восстановлению энергии.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Урожай#Традиции#Приметы#Народные приметы#Зимнее солнцестояние
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