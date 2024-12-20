Центробанк: «Ключевая ставка сохранится на уровне в 21%»

В дальнейшем регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Согласно актуальному прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году.



28 декабря ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.



Эксперты считают, что сейчас пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.