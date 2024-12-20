Центробанк: «Ключевая ставка сохранится на уровне в 21%»

Posted 20 декабря, 12:43
Published 20 декабря, 12:43
Modified 20 декабря, 12:53
Updated 20 декабря, 12:53
Банк России принял решение сохранить нынешнюю ключевую ставку на уровне 21%. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте.
Несмотря на повышенный рост цен и высокий внутренний спрос, с учетом роста процентных ставок появляются предпосылки для дезинфляции, — сообщает Банк России.
В дальнейшем регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Согласно актуальному прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году.
28 декабря ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.
Эксперты считают, что сейчас пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.