Новосибирская область вошла в число регионов с самым дешевым бензином

Posted 2 декабря, 16:04
Published 2 декабря, 16:04
Modified 2 декабря, 16:06
Updated 2 декабря, 16:06
В среднем в октябре цена на бензин по России составила 59,08 р./литр (+0,36 р./литр по сравнению с сентябрем 2024), на автомобильный бензин марки АИ-92 — 53,77 р./литр (+0,26 р./литр по сравнению с сентябрем 2024). По подсчетам аналитиков ПромРейтинг.
Самый дорогой бензин оказался в Сахалинской области — 72,89 р./литр, следом с небольшим отрывом расположилась Республика Саха (Якутия) — 72,18 р./литр, и закрывает топ-3 лидеров самого дорогого бензина Республика Крым — 70,89 р./литр.
Самую низкую цену на бензин держит Алтайский край — 53,52 р./литр. На втором месте по демократичности цены Республика Татарстан — 52,22 р./литр. Последний в этой тройке — Республика Коми — 54,81 р./литр.
Новосибирская область заняла четвертое место в рейтинге регионов с самыми низкими ценами на бензин с показателем 55,04 р./литр.
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