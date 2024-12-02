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Posted 2 декабря, 16:04

Published 2 декабря, 16:04

Modified 2 декабря, 16:06

Updated 2 декабря, 16:06

Новосибирская область вошла в число регионов с самым дешевым топливом

Новосибирская область вошла в число регионов с самым дешевым бензином

2 декабря 2024, 16:04
Фото: 1MI. Новосибирская область вошла в число регионов с самым дешевым топливом
Аналитики составили рейтинг регионов РФ с самыми высокими и самыми низкими ценами на бензин и дизтопливо.

В среднем в октябре цена на бензин по России составила 59,08 р./литр (+0,36 р./литр по сравнению с сентябрем 2024), на автомобильный бензин марки АИ-92 — 53,77 р./литр (+0,26 р./литр по сравнению с сентябрем 2024). По подсчетам аналитиков ПромРейтинг.

Самый дорогой бензин оказался в Сахалинской области — 72,89 р./литр, следом с небольшим отрывом расположилась Республика Саха (Якутия) — 72,18 р./литр, и закрывает топ-3 лидеров самого дорогого бензина Республика Крым — 70,89 р./литр.

Самую низкую цену на бензин держит Алтайский край — 53,52 р./литр. На втором месте по демократичности цены Республика Татарстан — 52,22 р./литр. Последний в этой тройке — Республика Коми — 54,81 р./литр.

Новосибирская область заняла четвертое место в рейтинге регионов с самыми низкими ценами на бензин с показателем 55,04 р./литр.

Ранее новосибирцам рассказали, какие продукты станут дороже.

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