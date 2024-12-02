Новосибирская область вошла в число регионов с самым дешевым бензином

В среднем в октябре цена на бензин по России составила 59,08 р./литр (+0,36 р./литр по сравнению с сентябрем 2024), на автомобильный бензин марки АИ-92 — 53,77 р./литр (+0,26 р./литр по сравнению с сентябрем 2024). По подсчетам аналитиков ПромРейтинг.