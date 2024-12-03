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Posted 3 декабря, 13:30

Published 3 декабря, 13:30

Modified 3 декабря, 13:52

Updated 3 декабря, 13:52

Икра подорожала в два раза

Во сколько россиянам обойдется бутерброд с икрой: подсчитали аналитики

3 декабря 2024, 13:30
Фото: 1MI. Икра подорожала в два раза

В Новосибирске зафиксирован предновогодний рост цен

Какие продукты стали дороже и во сколько обойдется новогодний стол россиянам в 2024 году выяснили эксперты.

В этом году красная икра в Новосибирской области подорожала до 11 тысяч рублей. Аналитики подсчитали: в этом году в среднем за бутерброд с красной икрой придется отдать 262,97 рубля, что в два раза выше уровня цен 2023 года. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Подорожает в пределах 15% майонез. Цены на масло пока остаются стабильными.

Причина резкого роста цен заключается не только в инфляции, но также в приближении новогодних праздников. Ранее в Atas.info рассказали, как сэкономить на покупке продуктов к праздничному столу.

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