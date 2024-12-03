Во сколько россиянам обойдется бутерброд с икрой: подсчитали аналитики

Posted 3 декабря, 13:30
Published 3 декабря, 13:30
Modified 3 декабря, 13:52
Updated 3 декабря, 13:52
В этом году красная икра в Новосибирской области подорожала до 11 тысяч рублей. Аналитики подсчитали: в этом году в среднем за бутерброд с красной икрой придется отдать 262,97 рубля, что в два раза выше уровня цен 2023 года. Об этом сообщает «Газета.Ru».
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