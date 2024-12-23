Приметы и поверья на 23 декабря: что нельзя делать в Минин день

Святой Мина был известен своими целительскими способностями. На Руси считали, что он помогает избавляться от болезней глаз, а также очищает зрение в метафорическом смысле, помогая людям видеть правду и различать добро и зло. В этот день особенно молились о здоровье глаз и просили у святого избавления от недугов, связанных с органами зрения.