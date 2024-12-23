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Posted 22 декабря, 21:01

Published 22 декабря, 21:01

Modified 22 декабря, 21:01

Updated 22 декабря, 21:01

Слепой и собака-поводырь

Приметы и поверья на 23 декабря: что нельзя делать в Минин день

22 декабря 2024, 21:01
Фото: 1MI. Слепой и собака-поводырь
23 декабря в народном календаре отмечается день святого Мины, который также известен как Минин день или Мина Светлые очи. Люди верили, что Мина может не только исцелить болезни глаз, но и снять с людей «пелену», мешающую видеть правду.

Мина Светлые очи: покровитель глаз и правды

Святой Мина был известен своими целительскими способностями. На Руси считали, что он помогает избавляться от болезней глаз, а также очищает зрение в метафорическом смысле, помогая людям видеть правду и различать добро и зло. В этот день особенно молились о здоровье глаз и просили у святого избавления от недугов, связанных с органами зрения.

Кроме того, Мина был символом ясности разума. Его связывали с праведностью и добродетелями. Поэтому на 23 декабря следовало очистить не только физическое, но и духовное зрение, а также навести порядок в доме и жизни.

Святой МинаСвятой Мина
Святой Мина. Фото: Икона

Приметы и запреты

Что нельзя делать 23 декабря

    • Печь пироги с овощами. В народе было принято, что в день Мины нельзя было печь пироги с картофелем, капустой и другими овощами. Если хозяйка нарушала этот запрет, то ее семье в грядущем году могло не повезти с едой, и зимние запасы могли быстро иссякнуть.
    • Ложиться спать после полуночи. В этот день особенно важно было ложиться спать до полуночи, чтобы не привлечь внимание «полуночницы» — мифологического существа, которое может навредить человеку, если он застанет ее за нечистыми делами. Ложившийся спать после полуночи рисковал оказаться в плену ночных кошмаров.
    • Носить чужие очки. Особенно это касалось людей, страдающих проблемами со зрением. Считалось, что надев очки другого человека, можно ухудшить свои глаза, ведь это привлекало недоброго духа, способного причинить вред.
    • Лгать и сплетничать. В день Мины строго запрещалось говорить неправду, поскольку обман привлекал финансовые проблемы и неприятности в дом. Люди верили, что ложь на этот день становилась источником несчастий, а также вызывала духовные беды.
В этот день не принято носить чужие очкиВ этот день не принято носить чужие очки
В этот день не принято носить чужие очки. Фото: 1MI

Что можно делать 23 декабря

Рукоделие. Девушки и женщины активно занимались ткачеством, прядением и шитьем. Долгие зимние вечера, когда светало благодаря свежевыпавшему снегу, давали возможность не только закончить домашние дела, но и насладиться одиночеством или беседами с близкими.

Печь пироги с мясом и фруктами. В отличие от овощных, пироги с мясными, грибными или фруктовыми начинками были в этот день не только разрешены, но и рекомендованы. Они приносили удачу в доме и в семье, помогая сохранять гармонию и сытую зиму.

Молиться святому Мине. Люди молились о здоровье глаз и духовной ясности, а также просили святого вернуть правильное видение ситуации, будь то личная жизнь или решения, связанные с хозяйственными делами.

В этот день принято печь пирогиВ этот день принято печь пироги
В этот день принято печь пироги. Фото: 1MI

Народные приметы на 23 декабря

23 декабря народ также использовал как своего рода календарь, предсказывая погоду на ближайшие месяцы:

  • Ясное небо и морозы. Если день был ясным и безоблачным, то в ближайшее время ожидались морозы.
  • Луна в кольце — снегопад. Если луна выглядела окруженной кольцом, это было предвестием сильного снегопада, который мог затянуться на несколько дней.
  • Погода без снега — засуха летом. В случае, если 23 декабря был сухим и ветряным, крестьяне ждали засушливого лета с малым количеством осадков.
  • Сороки и морозы. Сороки, летающие вблизи дома, предвещали морозы. Этот день также был связан с другими «птицами», которые служили индикаторами будущей зимы.
  • Если снег навалил до изгороди, летом будет хороший урожай. Приметы о снеге в этот день часто касались предсказаний о будущем урожае. Чем больше снега выпадет, тем выше шансы на хороший урожай в следующем году.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Календарь#Традиции#Приметы#Молитвы#Запреты#Суеверия
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