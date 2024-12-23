Приметы и поверья на 23 декабря: что нельзя делать в Минин день

Posted 22 декабря, 21:01
Published 22 декабря, 21:01
Modified 22 декабря, 21:01
Updated 22 декабря, 21:01
Святой Мина был известен своими целительскими способностями. На Руси считали, что он помогает избавляться от болезней глаз, а также очищает зрение в метафорическом смысле, помогая людям видеть правду и различать добро и зло. В этот день особенно молились о здоровье глаз и просили у святого избавления от недугов, связанных с органами зрения.
Кроме того, Мина был символом ясности разума. Его связывали с праведностью и добродетелями. Поэтому на 23 декабря следовало очистить не только физическое, но и духовное зрение, а также навести порядок в доме и жизни.
Рукоделие. Девушки и женщины активно занимались ткачеством, прядением и шитьем. Долгие зимние вечера, когда светало благодаря свежевыпавшему снегу, давали возможность не только закончить домашние дела, но и насладиться одиночеством или беседами с близкими.
Печь пироги с мясом и фруктами. В отличие от овощных, пироги с мясными, грибными или фруктовыми начинками были в этот день не только разрешены, но и рекомендованы. Они приносили удачу в доме и в семье, помогая сохранять гармонию и сытую зиму.
Молиться святому Мине. Люди молились о здоровье глаз и духовной ясности, а также просили святого вернуть правильное видение ситуации, будь то личная жизнь или решения, связанные с хозяйственными делами.
23 декабря народ также использовал как своего рода календарь, предсказывая погоду на ближайшие месяцы: