Приметы на 24 декабря: как прожить день без потерь и привлечь здоровье в семью

Святой Никон Печерский был известен своей праведной жизнью и служением в Киево-Печерской лавре. Его имя стало символом чистоты помыслов и защиты от тёмных сил. В народе Никонов день связывали с окончанием осенних забот и подготовкой к зимним праздникам. Особенно важной частью было обращение к приметам природы: животным, ветру, снегу и солнцу. Люди верили, что именно эти знаки помогают предсказать будущее и уберечься от бед.