Приметы на 24 декабря: как прожить день без потерь и привлечь здоровье в семью

Posted 23 декабря, 21:02
Published 23 декабря, 21:02
Modified 23 декабря, 21:02
Updated 23 декабря, 21:02
Святой Никон Печерский был известен своей праведной жизнью и служением в Киево-Печерской лавре. Его имя стало символом чистоты помыслов и защиты от тёмных сил. В народе Никонов день связывали с окончанием осенних забот и подготовкой к зимним праздникам. Особенно важной частью было обращение к приметам природы: животным, ветру, снегу и солнцу. Люди верили, что именно эти знаки помогают предсказать будущее и уберечься от бед.
Подметать и оставлять веник у двери.
Считалось, что метла, оставленная у входа, может быть украдена нечистыми силами. После этого, согласно легендам, начинается сильная вьюга, в которой пропадают люди. Чтобы избежать беды, веник убирали в кладовку или привязывали к тяжёлому предмету.
Заниматься домашними делами после захода солнца.
Уборка в тёмное время могла «вымести» из дома счастье и достаток. Наши предки были уверены, что работа после заката привлекает нечисть.
Одеваться неряшливо.
Этот запрет имеет глубокий символический смысл. Неряшливая одежда, по поверью, привлекала неудачи и ссоры. Наоборот, чистая и аккуратная одежда способствовала успеху в любых делах.
Пить алкоголь.
Употребление спиртного считалось грехом в этот день, так как оно могло навлечь проблемы в семье.
Рубить ели.
Если человек срубит ёлку 24 декабря, то это обернётся проблемами с суставами. Исключение делали для сосен, которые, напротив, символизировали крепкое здоровье.
Вытирать руки одним полотенцем свекрови и невестке или зятю и теще.
Такой поступок, по приметам, неизбежно приводил к ссорам между родственниками.
Готовить семейное блюдо — кашу с солью и перцем.
Этот старинный обряд служил укреплению отношений. Каждый член семьи съедал по ложке каши, чтобы в доме царили мир и понимание.
Загадывать желание у яблоневой веточки.
На Никонов день традиционно срезали веточку яблони и ставили её в воду. Если к Рождеству на ветке появлялись листья или цветы, это сулило счастье и исполнение мечты.
Создавать свет в доме.
Зажигали свечи, лампады или лучины, чтобы отпугнуть нечистую силу и привлечь тепло в семью. Сегодня для этого можно просто включить все осветительные приборы.
Обращать внимание на сны.
Сны, особенно с участием умерших родственников, могли содержать важные подсказки или предупреждения. Люди старались запомнить детали и интерпретировать их значение.
Люди, родившиеся 24 декабря, по народным поверьям, обладают добротой и оптимизмом. Они легко располагают к себе окружающих, умеют решать сложные задачи и находить выход из трудных ситуаций.