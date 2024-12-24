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Posted 23 декабря, 21:02

Published 23 декабря, 21:02

Modified 23 декабря, 21:02

Updated 23 декабря, 21:02

Семья на прогулке

Приметы на 24 декабря: как прожить день без потерь и привлечь здоровье в семью

23 декабря 2024, 21:02
Фото: 1MI. Семья на прогулке
24 декабря в народной традиции — день, насыщенный приметами и обрядами. Православный календарь связывает эту дату с памятью святого Никона Печерского, монаха Киево-Печерской лавры, в народе его называют Никоновым днем. В этот день считалось, что можно привлечь благополучие, сохранить здоровье семьи.

Суть Никонова дня

Святой Никон Печерский был известен своей праведной жизнью и служением в Киево-Печерской лавре. Его имя стало символом чистоты помыслов и защиты от тёмных сил. В народе Никонов день связывали с окончанием осенних забот и подготовкой к зимним праздникам. Особенно важной частью было обращение к приметам природы: животным, ветру, снегу и солнцу. Люди верили, что именно эти знаки помогают предсказать будущее и уберечься от бед.

Святой Никон ПечерскийСвятой Никон Печерский
Святой Никон Печерский. Фото: Икона

Что нельзя делать 24 декабря?

Подметать и оставлять веник у двери.

Считалось, что метла, оставленная у входа, может быть украдена нечистыми силами. После этого, согласно легендам, начинается сильная вьюга, в которой пропадают люди. Чтобы избежать беды, веник убирали в кладовку или привязывали к тяжёлому предмету.

Заниматься домашними делами после захода солнца.

Уборка в тёмное время могла «вымести» из дома счастье и достаток. Наши предки были уверены, что работа после заката привлекает нечисть.

Одеваться неряшливо.

Этот запрет имеет глубокий символический смысл. Неряшливая одежда, по поверью, привлекала неудачи и ссоры. Наоборот, чистая и аккуратная одежда способствовала успеху в любых делах.

Пить алкоголь.

Употребление спиртного считалось грехом в этот день, так как оно могло навлечь проблемы в семье.

В этот день нельзя пить алкогольВ этот день нельзя пить алкоголь
В этот день нельзя пить алкоголь. Фото: 1MI

Рубить ели.

Если человек срубит ёлку 24 декабря, то это обернётся проблемами с суставами. Исключение делали для сосен, которые, напротив, символизировали крепкое здоровье.

Вытирать руки одним полотенцем свекрови и невестке или зятю и теще.

Такой поступок, по приметам, неизбежно приводил к ссорам между родственниками.

Что можно и нужно делать 24 декабря

Готовить семейное блюдо — кашу с солью и перцем.

Этот старинный обряд служил укреплению отношений. Каждый член семьи съедал по ложке каши, чтобы в доме царили мир и понимание.

Загадывать желание у яблоневой веточки.

На Никонов день традиционно срезали веточку яблони и ставили её в воду. Если к Рождеству на ветке появлялись листья или цветы, это сулило счастье и исполнение мечты.

Существуют обряды с яблоней 24 декабряСуществуют обряды с яблоней 24 декабря
Существуют обряды с яблоней 24 декабря. Фото: 1MI

Создавать свет в доме.

Зажигали свечи, лампады или лучины, чтобы отпугнуть нечистую силу и привлечь тепло в семью. Сегодня для этого можно просто включить все осветительные приборы.

Обращать внимание на сны.

Сны, особенно с участием умерших родственников, могли содержать важные подсказки или предупреждения. Люди старались запомнить детали и интерпретировать их значение.

Народные приметы на 24 декабря

  • Белки собираются в одно дупло — к сильным морозам.
  • Вороны летают стаями без ночлега — к буре.
  • Солнце с отсветами по бокам — приближаются морозы.
  • Морозный день — оттепель наступит нескоро.
Морозный день сулит скорую оттепельМорозный день сулит скорую оттепель
Морозный день сулит скорую оттепель. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Рождение в Никонов день

Люди, родившиеся 24 декабря, по народным поверьям, обладают добротой и оптимизмом. Они легко располагают к себе окружающих, умеют решать сложные задачи и находить выход из трудных ситуаций.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Традиции#Приметы
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