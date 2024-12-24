Жители Новосибирска стали реже пользоваться услугами такси

Posted 24 декабря, 07:05
Published 24 декабря, 07:05
Modified 24 декабря, 07:07
Updated 24 декабря, 07:07
С конца октября 2024 года жители Новосибирска всё чаще отказываются от услуг такси. Причиной тому стало значительное повышение стоимости поездок, которое составило 20-30% по сравнению с предыдущими месяцами. Если раньше поездка из отдалённых микрорайонов до центра стоила около 500-600 рублей, то теперь за тот же маршрут придётся заплатить 700-900 рублей. А поездка из одного конца города в другой может обойтись пассажирам до 1500 рублей. Традиционный рост цен в декабре, связанный с предновогодним ажиотажем, только усилил эту тенденцию.
В прошлые годы декабрь традиционно был прибыльным месяцем для таксистов. Люди активно ездили за подарками, на корпоративы, в гости, что повышало спрос и, соответственно, цены на услуги такси. Однако в 2024 году этот тренд заметно изменился. Многие новосибирцы предпочитают экономить, выбирая общественный транспорт или арендованные автомобили.
«Сейчас ажиотажа предновогоднего нет. Если в прошлом году доход у таксистов в декабре увеличился на 15-20%, то в этом году этого незаметно вообще. В новогоднюю ночь цены могут подорожать только в том случае, если мало таксистов выйдут на работу. Но пока прогноз такой: выйдут мало, потому что люди не верят, что могут заработать», — комментирует Артюх.
В 2024 году инфляция в России может превысить 10%. Увеличились расходы на продовольствие, коммунальные услуги, товары первой необходимости. Это заставляет россиян экономить на всём, включая транспорт.
Согласно данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», проведённого среди 3 тысяч человек, 34% россиян в июне 2024 года стали реже пользоваться такси из-за подорожания поездок. На конец ноября исследование «Росгосстраха» и «Автокода» подтверждает: 51% россиян за последний год уменьшили частоту поездок на такси. Основная причина — рост цен.
«Как можно сдержать цены на такси, если всё остальное дорожает быстрыми темпами? Если авто своих нет, а китайские продаются в два-три раза дороже, чем на родине? Если с октября повысился утилизационный сбор на 75% и будет далее повышаться ежегодно на 10-15%? Будет всё дорожать, особенно когда выяснится, что китайские авто „живут“ меньше, что ремонтировать их нужно чаще», — прогнозировал Андрей Артюх в октябре 2024 года.
Среди активных пользователей такси многие стараются минимизировать расходы. По данным исследования, 47% россиян тратят на поездки до 1 тысячи рублей в месяц, а 32% — от 1 до 3 тысяч. Половина пассажиров выбирает машины эконом-класса, а 32% — уровня «комфорт». При этом большинство ориентируется на цену поездки (51%), время ожидания (21%) и рейтинг водителя (12%).
Резкий рост цен на такси связан с увеличением затрат таксопарков на содержание автомобилей. Ужесточение законодательства также повлияло на ситуацию: теперь водители в любом случае должны иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Кроме того, с октября введён запрет на работу в такси для мигрантов, что серьёзно сократило количество водителей.
«В конце 2021 года и в начале 2022 водителям было выгоднее работать, чем сейчас. Теперь начали чаще уходить из такси, особенно мигранты. Сначала уходили, когда обвалился рубль. А совсем недавно начали уезжать и те, кто имеет российский паспорт, но не хотят вставать на воинский учёт», — рассказал председатель новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх.
Из-за оттока водителей время пользователи заметили, что выросло время ожидания транспорта, а вместе с ним — стоимость поездок. Многие таксисты отмечают, что доходы не увеличились пропорционально, а издержки на обслуживание автомобилей продолжают расти. Это касается и цен на запчасти, и на покупку новых автомобилей. Особенно болезненным стал рост утилизационного сбора на 75% и удорожание китайских автомобилей, которые в России продаются в 2-3 раза дороже, чем на родине.