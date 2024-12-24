Жители Новосибирска стали реже пользоваться услугами такси

С конца октября 2024 года жители Новосибирска всё чаще отказываются от услуг такси. Причиной тому стало значительное повышение стоимости поездок, которое составило 20-30% по сравнению с предыдущими месяцами. Если раньше поездка из отдалённых микрорайонов до центра стоила около 500-600 рублей, то теперь за тот же маршрут придётся заплатить 700-900 рублей. А поездка из одного конца города в другой может обойтись пассажирам до 1500 рублей. Традиционный рост цен в декабре, связанный с предновогодним ажиотажем, только усилил эту тенденцию.