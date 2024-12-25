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Posted 25 декабря, 07:29

Published 25 декабря, 07:29

Modified 25 декабря, 07:31

Updated 25 декабря, 07:31

Елочный базар

Из новосибирского Академгородка вывезли незаконные новогодние елки

25 декабря 2024, 07:29
Фото: Мэрия Новосибирска. Елочный базар
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Новый год в Новосибирске 2025
В Советском районе Новосибирска во время рейда был выявлен незаконный елочный базар, на котором без разрешительных документов торговали новогодними деревьями, сообщили в мэрии Новосибирска.

Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства совместно с представителмями МВД провели операцию по поиску незаконных точек торговли. Во время проверки ревизоры выявили нелегальных базар. На продавца, организовавшего незаконную точку, составили протокол по статье, которая регулирует торговлю в неустановленных местах.

Кроме того, был зафиксирован факт нарушения порядка размещения временных объектов, что повлекло дополнительное административное взыскание по статье 5.2 того же закона.

Торговец елкамиТорговец елками
Торговец елками. Фото: Мэрия Новосибирска

На месте изъяли 76 елей, которые были предназначены для продажи без необходимых разрешений. Теперь продавцу грозят штрафы, предусмотренные законодательством региона. В мэрии отметили, что такие рейды проводятся регулярно в преддверии новогодних праздников. Их цель — пресечь нелегальную торговлю и защитить права добросовестных предпринимателей, а также обеспечить горожанам доступ к качественной и легально продаваемой продукции.

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