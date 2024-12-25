Из новосибирского Академгородка вывезли незаконные новогодние елки

На месте изъяли 76 елей, которые были предназначены для продажи без необходимых разрешений. Теперь продавцу грозят штрафы, предусмотренные законодательством региона. В мэрии отметили, что такие рейды проводятся регулярно в преддверии новогодних праздников. Их цель — пресечь нелегальную торговлю и защитить права добросовестных предпринимателей, а также обеспечить горожанам доступ к качественной и легально продаваемой продукции.