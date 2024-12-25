Из новосибирского Академгородка вывезли незаконные новогодние елки

Posted 25 декабря, 07:29
Published 25 декабря, 07:29
Modified 25 декабря, 07:31
Updated 25 декабря, 07:31
Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства совместно с представителмями МВД провели операцию по поиску незаконных точек торговли. Во время проверки ревизоры выявили нелегальных базар. На продавца, организовавшего незаконную точку, составили протокол по статье, которая регулирует торговлю в неустановленных местах.
Кроме того, был зафиксирован факт нарушения порядка размещения временных объектов, что повлекло дополнительное административное взыскание по статье 5.2 того же закона.
На месте изъяли 76 елей, которые были предназначены для продажи без необходимых разрешений. Теперь продавцу грозят штрафы, предусмотренные законодательством региона. В мэрии отметили, что такие рейды проводятся регулярно в преддверии новогодних праздников. Их цель — пресечь нелегальную торговлю и защитить права добросовестных предпринимателей, а также обеспечить горожанам доступ к качественной и легально продаваемой продукции.