В Новосибирске системы предупредили суперджет об опасном сближении

Posted 25 декабря, 06:46
Published 25 декабря, 06:46
Modified 25 декабря, 06:48
Updated 25 декабря, 06:48
20 декабря пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс из Новосибирска в Талакан, оказался в центре авиационного инцидента. Борт был предупрежден системой СПОС (системой предупреждения об опасном сближении) о потенциальной угрозе.
СПОС анализирует данные о местоположении, высоте и скорости воздушных судов, находящихся в зоне полета. Если система фиксирует сближение, она подает пилотам предупреждение и рекомендует корректирующие действия, например, изменить высоту полета.
По данным телеграм-канала Aviaincident, инцидент произошел между рейсами ИАЕ9525 (упомянутый Суперджет) и СБИ5358. Оба самолета находились в горизонтальном полете на встречных курсах. Хотя реального риска столкновения не было, система СПОС зафиксировала их опасное сближение. Турбулентность в зоне полета отсутствовала, а пилоты сообщили о штатной работе самолетов.