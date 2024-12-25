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Posted 25 декабря, 06:46

Published 25 декабря, 06:46

Modified 25 декабря, 06:48

Updated 25 декабря, 06:48

Самолет в небе

В Новосибирске системы предупредили суперджет об опасном сближении

25 декабря 2024, 06:46
Фото: 1MI. Самолет в небе
Во время рейса из Новосибирска специальные системы предупредили пилотов об опасном сближении.

20 декабря пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс из Новосибирска в Талакан, оказался в центре авиационного инцидента. Борт был предупрежден системой СПОС (системой предупреждения об опасном сближении) о потенциальной угрозе.

СПОС анализирует данные о местоположении, высоте и скорости воздушных судов, находящихся в зоне полета. Если система фиксирует сближение, она подает пилотам предупреждение и рекомендует корректирующие действия, например, изменить высоту полета.

По данным телеграм-канала Aviaincident, инцидент произошел между рейсами ИАЕ9525 (упомянутый Суперджет) и СБИ5358. Оба самолета находились в горизонтальном полете на встречных курсах. Хотя реального риска столкновения не было, система СПОС зафиксировала их опасное сближение. Турбулентность в зоне полета отсутствовала, а пилоты сообщили о штатной работе самолетов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Полет#Самолет#Инцидент#Безопасность#Авиация
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