В Новосибирске системы предупредили суперджет об опасном сближении

По данным телеграм-канала Aviaincident, инцидент произошел между рейсами ИАЕ9525 (упомянутый Суперджет) и СБИ5358. Оба самолета находились в горизонтальном полете на встречных курсах. Хотя реального риска столкновения не было, система СПОС зафиксировала их опасное сближение. Турбулентность в зоне полета отсутствовала, а пилоты сообщили о штатной работе самолетов.