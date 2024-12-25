В Новосибирском зоопарке рассказали о 12 видах змей в преддверье Нового года

Posted 25 декабря, 10:48
Published 25 декабря, 10:48
Modified 25 декабря, 10:50
Updated 25 декабря, 10:50
В террариуме зоопарка обитают 32 змеи, представляющие 12 видов. Среди них есть как привычные для зоологических коллекций, так и настоящие редкости, способные удивить даже опытных любителей природы.
Особая гордость зоопарка — мадагаскарский удав. Эти змеи славятся своим спокойным нравом и уникальной окраской, но размножаются в неволе крайне редко. В 2023 году в зоопарке произошло настоящее чудо: на свет появились трое малышей этого редкого вида. Для сотрудников террариума это событие стало важным достижением, ведь процесс создания подходящих условий для размножения требует кропотливого труда.
Ещё один удивительный обитатель террариума — тигровый питон-альбинос. Его необычный внешний вид и крупные размеры неизменно привлекают внимание посетителей. Интересно, что эти змеи известны своим уникальным поведением: самки тигровых питонов обвивают яйца и охраняют их до появления потомства, демонстрируя редкую для змей заботу.
Змея, как символ мудрости и трансформации, во многих культурах мира связана с глубокими философскими и мифологическими смыслами. Наступающий 2025 год, который по восточному календарю проходит под знаком змеи, как нельзя лучше подходит для изучения этих удивительных существ. Работники зоопарка подчеркивают, что змей бояться не стоит. Напротив, они заслуживают уважения за свою уникальность и важную роль в экосистемах.