В Новосибирском зоопарке рассказали о 12 видах змей в преддверье Нового года

Змея, как символ мудрости и трансформации, во многих культурах мира связана с глубокими философскими и мифологическими смыслами. Наступающий 2025 год, который по восточному календарю проходит под знаком змеи, как нельзя лучше подходит для изучения этих удивительных существ. Работники зоопарка подчеркивают, что змей бояться не стоит. Напротив, они заслуживают уважения за свою уникальность и важную роль в экосистемах.