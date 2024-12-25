Жителя Новосибирска приговорили к 9 годам колонии за подготовку теракта

В январе 2023 года сотрудники правоохранительных задержали проживающего в столице региона мужчину. Он намеревался отправиться за границу, чтобы принять участие в боевых действиях как у частник запрещенной в России террористической организации. Следствие установило, что мужчина активно готовился к совершению террористического акта.