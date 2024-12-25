Жителя Новосибирска приговорили к 9 годам колонии за подготовку теракта

Posted 25 декабря, 09:44
Published 25 декабря, 09:44
Modified 25 декабря, 09:46
Updated 25 декабря, 09:46
В январе 2023 года сотрудники правоохранительных задержали проживающего в столице региона мужчину. Он намеревался отправиться за границу, чтобы принять участие в боевых действиях как у частник запрещенной в России террористической организации. Следствие установило, что мужчина активно готовился к совершению террористического акта.
В его квартире обнаружили кислородные баллоны, большое количество пуль и металлических шариков, которые могли быть использованы в качестве поражающих элементов. Также среди изъятых предметов были 3200 долларов США — сумма, предназначенная для финансирования его поездки.
Кроме того, выяснилось, что Горбунов незаконно выращивал дома наркотическое растение с целью дальнейшей реализации через Интернет. Этот дополнительный заработок, по его словам, был частью плана по обеспечению своих действий.
После расследования уголовного дела и рассмотрения материалов на суде 2-й Восточный Окружной военный суд признал обвиняемого виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.