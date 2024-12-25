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Posted 25 декабря, 09:44

Published 25 декабря, 09:44

Modified 25 декабря, 09:46

Updated 25 декабря, 09:46

Задержанный житель Новосибирска

Жителя Новосибирска приговорили к 9 годам колонии за подготовку теракта

25 декабря 2024, 09:44
Фото: УФСБ по Новосибирской области. Задержанный житель Новосибирска
Жителю Новосибирска Никите Г. вынесен приговор за подготовку теракта, сотрудничество с террористической организацией, а также за культивирование наркотических растений, сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

В январе 2023 года сотрудники правоохранительных задержали проживающего в столице региона мужчину. Он намеревался отправиться за границу, чтобы принять участие в боевых действиях как у частник запрещенной в России террористической организации. Следствие установило, что мужчина активно готовился к совершению террористического акта.

В его квартире обнаружили кислородные баллоны, большое количество пуль и металлических шариков, которые могли быть использованы в качестве поражающих элементов. Также среди изъятых предметов были 3200 долларов США — сумма, предназначенная для финансирования его поездки.

Кроме того, выяснилось, что Горбунов незаконно выращивал дома наркотическое растение с целью дальнейшей реализации через Интернет. Этот дополнительный заработок, по его словам, был частью плана по обеспечению своих действий.

После расследования уголовного дела и рассмотрения материалов на суде 2-й Восточный Окружной военный суд признал обвиняемого виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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