Почти 10 тонн экзотических фруктов доставили в Новосибирск

Posted 26 декабря, 13:13
Published 26 декабря, 13:13
Modified 26 декабря, 13:15
Updated 26 декабря, 13:15
К новогоднему столу новосибирцам поставили 12 партий экзотических фруктов на 9,5 тонн, преимущественно из Тайланда.
Сотрудники таможни проводят контроль свежих фруктов в течении первых часов после их доставки с воздуха.
Всего за минувший год через таможню Новосибирска прошло более 80 тонн фруктов из-за рубежа.
Ранее в Новосибирске отметили резкий скачок цен на овощи, вместе с тем, некоторые фрукты стали дешевле.