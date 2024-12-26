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Posted 26 декабря, 13:13

Published 26 декабря, 13:13

Modified 26 декабря, 13:15

Updated 26 декабря, 13:15

Почти 10 тонн экзотических фруктов доставили в Новосибирск

Почти 10 тонн экзотических фруктов доставили в Новосибирск

26 декабря 2024, 13:13
Фото: 1MI.
В декабре в регион самолетом доставили 9,5 тонн экзотических плодов, таких как манго, драгонфрукт, маракуйя, дуриан и другие. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

К новогоднему столу новосибирцам поставили 12 партий экзотических фруктов на 9,5 тонн, преимущественно из Тайланда.

Сотрудники таможни проводят контроль свежих фруктов в течении первых часов после их доставки с воздуха.

Всего за минувший год через таможню Новосибирска прошло более 80 тонн фруктов из-за рубежа.

Ранее в Новосибирске отметили резкий скачок цен на овощи, вместе с тем, некоторые фрукты стали дешевле.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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