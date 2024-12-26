Приметы и традиции 26 декабря: Евстратов день и Ведьмины посиделки

Posted 25 декабря, 21:04
Published 25 декабря, 21:04
Modified 25 декабря, 21:04
Updated 25 декабря, 21:04
На Евстратов день наши предки верили, что ведьмы собираются на свои ночные «посиделки», где они планируют, как спрятать солнце или навлечь беду на людей. Считалось, что ведьмы могут принимать облик как людей, так и животных, поэтому любые встречи с незнакомцами, особенно странными или молчаливыми, старались избегать. Также в этот день не подбирали найденные предметы: считалось, что через них нечисть может передать порчу.
Особенно строго относились к метлам и веникам — их нельзя было оставлять у порога или в открытом доступе, чтобы ведьмы не использовали их для своих магических ритуалов.
Евстратов день был временем для наблюдения за природой, чтобы предсказать погоду на предстоящий год. Например, погода 26 декабря символизировала январь следующего года, а за последующие 12 дней — каждый месяц года. Вот что говорили о приметах этого дня:
Множество запретов в этот день связано с защитой от нечистой силы и сохранением семейного благополучия:
Наряду с запретами, существовали и добрые традиции. Считалось, что правильные действия в этот день принесут здоровье и гармонию в дом:
Сны, увиденные в ночь на 26 декабря, часто считались вещими. Если вам снилось, что вы преодолеваете препятствия, это сулило удачу в реальной жизни. Если же во сне возникали трудности, которые вы не могли решить, наяву нужно было проявить больше упорства и терпения, чтобы добиться успеха.