Приметы и традиции 26 декабря: Евстратов день и Ведьмины посиделки

На Евстратов день наши предки верили, что ведьмы собираются на свои ночные «посиделки», где они планируют, как спрятать солнце или навлечь беду на людей. Считалось, что ведьмы могут принимать облик как людей, так и животных, поэтому любые встречи с незнакомцами, особенно странными или молчаливыми, старались избегать. Также в этот день не подбирали найденные предметы: считалось, что через них нечисть может передать порчу.