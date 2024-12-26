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Posted 25 декабря, 21:04

Published 25 декабря, 21:04

Modified 25 декабря, 21:04

Updated 25 декабря, 21:04

Святые Евстратий Севастийский, Авксентием, Евгением, Мардарием и Орестом

Приметы и традиции 26 декабря: Евстратов день и Ведьмины посиделки

25 декабря 2024, 21:04
Фото: Икона. Святые Евстратий Севастийский, Авксентием, Евгением, Мардарием и Орестом
26 декабря в народном календаре знаменует Евстратов день — день памяти великомученика Евстратия Севастийского. Этот святой, вместе с другими мучениками — Авксентием, Евгением, Мардарием и Орестом, принял страдания за христианскую веру в IV веке.

Народные приметы 26 декабря

На Евстратов день наши предки верили, что ведьмы собираются на свои ночные «посиделки», где они планируют, как спрятать солнце или навлечь беду на людей. Считалось, что ведьмы могут принимать облик как людей, так и животных, поэтому любые встречи с незнакомцами, особенно странными или молчаливыми, старались избегать. Также в этот день не подбирали найденные предметы: считалось, что через них нечисть может передать порчу.

Особенно строго относились к метлам и веникам — их нельзя было оставлять у порога или в открытом доступе, чтобы ведьмы не использовали их для своих магических ритуалов.

В этот день нельзя оставлять метла у порога
В этот день нельзя оставлять метла у порога. Фото: 1MI

Приметы погоды на 26 декабря

Евстратов день был временем для наблюдения за природой, чтобы предсказать погоду на предстоящий год. Например, погода 26 декабря символизировала январь следующего года, а за последующие 12 дней — каждый месяц года. Вот что говорили о приметах этого дня:

  • Сороки садятся на снег — к потеплению.
  • Волки воют у жилья — к сильным морозам.
  • Ясный день — к холодному январю, а метель или снегопад — к бурному началу года.

Что нельзя делать 26 декабря

Множество запретов в этот день связано с защитой от нечистой силы и сохранением семейного благополучия:

  1. Не оставляйте сушиться бельё на улице. Считалось, что нечисть может спрятаться в одежде, а затем принести в дом беды, конфликты и разорение.
  2. Не ругайтесь и не сквернословьте. Любая ссора или злость, проявленная 26 декабря, может закрепить негативные эмоции на весь год.
  3. Не впускайте незнакомцев. Под видом людей могут скрываться ведьмы или духи, приносящие в дом несчастья.
  4. Не выливайте остатки напитков на улицу. Это считалось предвестником болезней или утраты жизненных сил.
Не выливайте воду на улицу
Не выливайте воду на улицу. Фото: 1MI

Что можно и нужно сделать

Наряду с запретами, существовали и добрые традиции. Считалось, что правильные действия в этот день принесут здоровье и гармонию в дом:

  • Посетите баню. Парение 26 декабря укрепляло здоровье на весь год.
  • Устройте семейный ужин. Домашний уют и единство семьи защищали от зла и укрепляли отношения.
  • Уберите дом. Избавление от хлама и уборка символизировали очищение пространства и души от всего лишнего.
  • Дайте милостыню. Но при этом избегайте взгляда в глаза просящему, чтобы не перенять его беды.

Сны в ночь на 26 декабря

Сны, увиденные в ночь на 26 декабря, часто считались вещими. Если вам снилось, что вы преодолеваете препятствия, это сулило удачу в реальной жизни. Если же во сне возникали трудности, которые вы не могли решить, наяву нужно было проявить больше упорства и терпения, чтобы добиться успеха.

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#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Россия#Традиции#Приметы#Запреты
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