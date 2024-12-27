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Posted 27 декабря, 08:48

Published 27 декабря, 08:48

Modified 27 декабря, 11:50

Updated 27 декабря, 11:50

Звезды в космосе

Первый звездопад — пик метеорного потока Квадрантид можно будет увидеть в начале года

27 декабря 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney. Звезды в космосе

В Новосибирске в начале января можно увидеть пик метеорного потока Квадрантид

Первый метеорный поток в 2025 году новосибирцы смогут увидеть уже в начале января, рассказал сотрудник Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского Астрономического общества Олег Кашин.

Вечером 3 января жители Новосибирска смогут наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Квадрантиды. Пик звездопада придется на 22:00, но наилучшие условия для наблюдений сохранятся до самого утра 4 января.

Что такое метеорный поток Квадрантид

Метеорный поток Квадрантиды — первый звездопад года, который ежегодно происходит в начале января. Название связано с созвездием Стенного Квадранта, ныне исключенным из официальных звездных карт. Сегодня радиант потока находится в созвездии Волопаса.

«Несмотря на то, что радиант, то есть источник потока, относится к созвездию Волопаса — название Квадрантиды сохранилось с тех давних пор, когда созвездие называли Стенной Квадрант. Это первый метеорный поток года, который еще называют новогодним звездопадом за то, что он выпадает на праздники», — рассказал Олег Кашин.

По данным астрономов, максимальное число метеоров в час может достигать 110. Средняя скорость метеоров составляет около 41 км/с.

Как и где наблюдать метеорный поток Квадрантид

Для наблюдения за Квадрантидами необходимо ясное небо и минимум светового загрязнения. Радиант потока будет находиться у северного горизонта, что лучше всего видно на открытых пространствах. Точка радианта в 22:00 будет на высоте всего 14 градусов. Однако с течением ночи радиант поднимется выше, и шансы увидеть больше метеоров увеличатся, рассказал Олег Кашин.

Астрономы рекомендуют выехать за пределы Новосибирска, подальше от городской подсветки. Оптимальные места для наблюдений находятся на расстоянии 50–100 км от города.

Советы для наблюдателей

  • Выбирайте места с открытым небом, где отсутствуют источники искусственного освещения.
  • Захватите теплую одежду, коврики или шезлонги, чтобы комфортно расположиться.
  • Для максимального эффекта дайте глазам адаптироваться к темноте — выключите фонари и экраны.

Небесные явления января

Помимо звездопада, в ночь с 31 декабря на 1 января можно наблюдать «черную Луну» — редкое явление второго новолуния в одном месяце. А 4 и 5 января Солнце пройдет на минимальном расстоянии от Земли, что сделает его видимым чуть больше обычного.

С 10 по 15 января новосибирцы также смогут наблюдать комету C/2024 G3 ATLAS. Сообщается, что она пролетить на расстоянии максимально близком к Солнцу. Наблюдать за ней невооруженным взглядом не выйдет, понадобится биноколь или телескоп.

Черная луна взойдет над Новосибирском в новогоднюю ночь
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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирск#Космос#Звездопад#Комета#Метеорный поток
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