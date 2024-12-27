Первый звездопад — пик метеорного потока Квадрантид можно будет увидеть в начале года

Для наблюдения за Квадрантидами необходимо ясное небо и минимум светового загрязнения. Радиант потока будет находиться у северного горизонта, что лучше всего видно на открытых пространствах. Точка радианта в 22:00 будет на высоте всего 14 градусов. Однако с течением ночи радиант поднимется выше, и шансы увидеть больше метеоров увеличатся, рассказал Олег Кашин.