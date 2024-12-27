Первый звездопад — пик метеорного потока Квадрантид можно будет увидеть в начале года

Posted 27 декабря, 08:48
Published 27 декабря, 08:48
Modified 27 декабря, 11:50
Updated 27 декабря, 11:50
Вечером 3 января жители Новосибирска смогут наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Квадрантиды. Пик звездопада придется на 22:00, но наилучшие условия для наблюдений сохранятся до самого утра 4 января.
Метеорный поток Квадрантиды — первый звездопад года, который ежегодно происходит в начале января. Название связано с созвездием Стенного Квадранта, ныне исключенным из официальных звездных карт. Сегодня радиант потока находится в созвездии Волопаса.
«Несмотря на то, что радиант, то есть источник потока, относится к созвездию Волопаса — название Квадрантиды сохранилось с тех давних пор, когда созвездие называли Стенной Квадрант. Это первый метеорный поток года, который еще называют новогодним звездопадом за то, что он выпадает на праздники», — рассказал Олег Кашин.
По данным астрономов, максимальное число метеоров в час может достигать 110. Средняя скорость метеоров составляет около 41 км/с.
Для наблюдения за Квадрантидами необходимо ясное небо и минимум светового загрязнения. Радиант потока будет находиться у северного горизонта, что лучше всего видно на открытых пространствах. Точка радианта в 22:00 будет на высоте всего 14 градусов. Однако с течением ночи радиант поднимется выше, и шансы увидеть больше метеоров увеличатся, рассказал Олег Кашин.
Астрономы рекомендуют выехать за пределы Новосибирска, подальше от городской подсветки. Оптимальные места для наблюдений находятся на расстоянии 50–100 км от города.
Помимо звездопада, в ночь с 31 декабря на 1 января можно наблюдать «черную Луну» — редкое явление второго новолуния в одном месяце. А 4 и 5 января Солнце пройдет на минимальном расстоянии от Земли, что сделает его видимым чуть больше обычного.
С 10 по 15 января новосибирцы также смогут наблюдать комету C/2024 G3 ATLAS. Сообщается, что она пролетить на расстоянии максимально близком к Солнцу. Наблюдать за ней невооруженным взглядом не выйдет, понадобится биноколь или телескоп.