28 декабря нельзя ходить в лес — почему

Posted 27 декабря, 21:02
Published 27 декабря, 21:02
Modified 27 декабря, 21:02
Updated 27 декабря, 21:02
Преподобный Трифон, в миру Митрофан, родился в XVI веке в Новгородской губернии в семье священника. С детства он мечтал посвятить жизнь миссионерству. Узнав от рыбаков о язычниках на берегах реки Печенги, он отправился туда с проповедью. Несмотря на гонения, побои и многочисленные трудности, Трифон смог обратить многих лопарей в христианство.
В 1532 году он основал Троицкий Печенгский монастырь, который вскоре стал духовным центром Кольского края. Преподобный умер в 1583 году, прожив почти 60 лет в суровых условиях. Позже монастырь был уничтожен шведами, но память о Трифоне осталась, а его вклад в духовную жизнь северных народов стал неотъемлемой частью русской истории.
Погода 28 декабря, по поверьям, может предсказать, каким будет начало весны и лето:
Также существовало поверье, что шумящий ветер и сухой снег в этот день сулят засуху следующим летом.
В этот день соблюдали ряд запретов, чтобы избежать бед и несчастий:
Особенно остерегались начинать новые дела или отправляться в путешествия — день считался неблагоприятным для перемен.
Сны, приснившиеся в ночь на 28 декабря, связывали с отношениями и личной жизнью.
28 декабря поздравляют всех, кто носит имена: Степан, Павел, Илларион, Василий, Александр.