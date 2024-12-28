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Posted 27 декабря, 21:02

Published 27 декабря, 21:02

Modified 27 декабря, 21:02

Updated 27 декабря, 21:02

28 декабря не стоит ходить в лес

28 декабря нельзя ходить в лес — почему

27 декабря 2024, 21:02
Фото: Изображение Midjourney. 28 декабря не стоит ходить в лес
28 декабря в народном календаре отмечают Трифонов день, посвящённый памяти преподобного Трифона Печенгского. Этот святой известен как миссионер, проповедовавший христианство на суровом Кольском полуострове среди лопарей (саамов).

Суть Трифонова дня 28 декабря

Преподобный Трифон, в миру Митрофан, родился в XVI веке в Новгородской губернии в семье священника. С детства он мечтал посвятить жизнь миссионерству. Узнав от рыбаков о язычниках на берегах реки Печенги, он отправился туда с проповедью. Несмотря на гонения, побои и многочисленные трудности, Трифон смог обратить многих лопарей в христианство.

В 1532 году он основал Троицкий Печенгский монастырь, который вскоре стал духовным центром Кольского края. Преподобный умер в 1583 году, прожив почти 60 лет в суровых условиях. Позже монастырь был уничтожен шведами, но память о Трифоне осталась, а его вклад в духовную жизнь северных народов стал неотъемлемой частью русской истории.

Преподобный Трифон
Преподобный Трифон. Фото: Икона

Народные приметы на Трифонов день

Погода 28 декабря, по поверьям, может предсказать, каким будет начало весны и лето:

  • Красная заря утром — к крепким морозам.
  • Иней на деревьях — к хорошему урожаю овса.
  • Глубокие сугробы — к мягкому и теплому лету.
  • Кошка прячется в тёплое место — к стуже.
  • Если синицы звонко чирикают — морозы усилятся.

Также существовало поверье, что шумящий ветер и сухой снег в этот день сулят засуху следующим летом.

Что нельзя делать 28 декабря

В этот день соблюдали ряд запретов, чтобы избежать бед и несчастий:

  1. Ругать погоду. Считалось, что жалобы на морозы или снег могут привести к болезням.
  2. Ходить в лес. Стужа и метели могли сбить с пути, а злые духи — заманить человека в чащу.
  3. Громко смеяться. Для девушек это сулило слёзы в будущем браке.
  4. Принимать подарки от малознакомых людей. Вместе с даром могли передать порчу.
  5. Мыться и стирать. Такие действия якобы могли «смыть» здоровье и удачу.

Особенно остерегались начинать новые дела или отправляться в путешествия — день считался неблагоприятным для перемен.

В этот день девушкам не стоит громко смеяться
В этот день девушкам не стоит громко смеяться. Фото: 1MI

Что можно делать

  • Учиться чему-то новому. Знания, полученные в этот день, якобы лучше усваиваются и приносят успех в будущем.
  • Помогать нуждающимся. Милостыня или помощь ближним приносила удачу в делах.
  • Загадывать желания. На утреннюю зарю нужно пожаловаться на свои невзгоды, а затем попросить об исполнении заветной мечты. Главное, возвращаясь домой, не оглядываться и ни с кем не разговаривать.

Что значит сон 28 декабря

Сны, приснившиеся в ночь на 28 декабря, связывали с отношениями и личной жизнью.

  • Приятный сон предвещал гармонию и радость в паре.
  • Неприятные образы указывали на возможные трудности или охлаждение чувств.
  • Для одиноких людей хороший сон обещал скорую встречу с важным человеком.
Сны 28 декабря имеют значение
Сны 28 декабря имеют значение. Фото: 1MI

Именины

28 декабря поздравляют всех, кто носит имена: Степан, Павел, Илларион, Василий, Александр.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Народные приметы#Запреты
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