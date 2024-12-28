28 декабря нельзя ходить в лес — почему

В 1532 году он основал Троицкий Печенгский монастырь, который вскоре стал духовным центром Кольского края. Преподобный умер в 1583 году, прожив почти 60 лет в суровых условиях. Позже монастырь был уничтожен шведами, но память о Трифоне осталась, а его вклад в духовную жизнь северных народов стал неотъемлемой частью русской истории.