Положите в этот день монетку в карман, и проблем не будет — приметы 30 декабря

Posted 28 декабря, 13:51
Published 28 декабря, 13:51
Modified 28 декабря, 13:51
Updated 28 декабря, 13:51
В православной традиции 30 декабря почитают память святого пророка Даниила и его сподвижников — Анания, Азария и Мисаила. Согласно легенде, они жили во времена вавилонского царя Навуходоносора, сумели сохранить веру и пережить тяжелые испытания. Эти события дали начало множеству обычаев и примет, связанных с этим днем.
Пророк Даниил — одна из ключевых фигур в библейской истории. Он был известен своим умением толковать сны, предсказывать будущее и отстаивать свою веру. Наиболее известный эпизод из его жизни — спасение от львов.
Когда царем Дарий был издан указ, запрещавший молиться кому-либо, кроме него, Даниил продолжал открыто молиться своему Богу. За это его бросили в ров с львами, но те не тронули его. Наутро царь, осознав свою ошибку, извлек Даниила из рва, а его недоброжелателей казнили.
Что говорили предки о погоде?
В деревнях в этот день топили печи с особым усердием, приговаривая: «Разгони огонь, стужу постращай!». Тепло, собранное в печах 30 декабря, должно было хватить на два дня вперед, чтобы в новогоднюю ночь дома оставались уютными и защищенными от холода.
Рукоделие
Запрещалось заниматься рукоделием, за исключением шитья. Согласно поверью, иголка могла привлечь любовь, но пришивать пуговицы было строго запрещено — считалось, что с ними можно пришить старые проблемы к новому году.
Спиртное в бане
Посещение бани в этот день — традиция, но употребление спиртного считалось дурной приметой, обещавшей неприятности.
Опоздания
Опоздание в этот день, будь то на работу или на свидание, могло обернуться неудачей. Девушкам особенно важно было приходить вовремя, чтобы избежать брака с суровым и вспыльчивым мужчиной.
Жалобы
Говорить о проблемах или болезнях — к их увеличению. Сегодняшний день лучше провести в тишине, подводя итоги года.
Наши предки верили, что сны этой ночи могут быть вещими, особенно если они яркие и запоминающиеся. Сны старались растолковывать через символы: