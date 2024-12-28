Положите в этот день монетку в карман, и проблем не будет — приметы 30 декабря

Когда царем Дарий был издан указ, запрещавший молиться кому-либо, кроме него, Даниил продолжал открыто молиться своему Богу. За это его бросили в ров с львами, но те не тронули его. Наутро царь, осознав свою ошибку, извлек Даниила из рва, а его недоброжелателей казнили.