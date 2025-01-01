Вырастет или нет? Все изменения в выплатах и пособиях в 2025 году

С 1 января 2025 года в России будет проведена индексация страховых пенсий на 7,3%. Это увеличение затронет как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудиться. Средний размер пенсии в Пензенской области, к примеру, вырастет до 21 473,69 рублей, а фиксированная выплата увеличится до 8 728,73 рублей. Особенностью индексации станет то, что она будет проводиться не только для пенсионеров, но и для работающих граждан, что ранее было ограничено.