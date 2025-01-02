Первый месяц будет тяжелым: гороскоп на январь 2025 года

Posted 2 января, 03:11
Published 2 января, 03:11
Modified 2 января, 03:11
Updated 2 января, 03:11
Январь для Овнов станет временем обновления. Новые цели начнут формироваться уже в первую неделю месяца, когда Меркурий войдет в знак Козерога. Карьерные перспективы расширятся, особенно для тех, кто работает в IT-сфере или на руководящих позициях.
Для Тельцов январь станет месяцем духовного роста. Юпитер в Тельце поддерживает все начинания, связанные с обучением, путешествиями и самопознанием.
Близнецам предстоит решать накопившиеся вопросы. Энергия января направит вас на прояснение ситуаций, которые давно требуют внимания.
Для Раков январь будет месяцем укрепления личных связей. Ретроградная Венера напомнит вам о значении семейных ценностей.
Львы почувствуют себя на подъеме. Январь принесет массу энергии для реализации самых смелых планов.
Январь станет месяцем перемен для Дев. Планеты подталкивают вас к решительным шагам в карьере и личной жизни.
Весам январь принесет ясность. Под влиянием Сатурна вы сможете расставить приоритеты и укрепить позиции на работе.
Скорпионам январь подарит возможности для трансформации. Вы почувствуете внутреннюю силу, чтобы завершить старые дела и начать новые.
Для Стрельцов январь станет временем новых открытий. Юпитер подскажет, куда направить энергию.
Козерогам звезды сулят продуктивный месяц. Январь станет началом важного этапа в жизни.
Для Водолеев январь станет месяцем вдохновения. Творческая энергия позволит вам воплотить в жизнь самые необычные идеи.
Рыбам январь принесет умиротворение. Гармоничные аспекты Луны помогут вам чувствовать себя уверенно.