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Posted 6 января, 04:53

Published 6 января, 04:53

Modified 6 января, 04:53

Updated 6 января, 04:53

Икона

Рождество Христово в 2025 году: история, традиции и приметы великого праздника

6 января 2025, 04:53
Фото: Иван Колодеев. atas.info. Икона
7 января 2025 года православные верующие России встретят один из самых значимых праздников — Рождество Христово. Этот день посвящен воспоминанию о рождении Иисуса Христа, Спасителя мира. Праздник ознаменовывает окончание Рождественского поста и начало радостных Святок.

Когда празднуют Рождество в 2025 году

Православные христиане отмечают Рождество ежегодно 7 января. Эта дата соответствует 25 декабря по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. В 2025 году праздник выпадает на вторник и приходится на новогодние каникулы, продляющиеся с 29 декабря по 8 января.

Для католиков, протестантов и некоторых православных конфессий, живущих по григорианскому календарю, Рождество приходится на 25 декабря. Несмотря на разницу в датах, для всех христиан этот праздник символизирует рождение Христа, свет, принесенный миру, и начало новой жизни.

Православный священник
Православный священник. Фото: 1MI

Суть Рождества Христово

Событие, положившее начало празднику, описано в Евангелии. Мария и Иосиф отправились в Вифлеем для участия в переписи населения. Не найдя места в гостинице, они укрылись в пещере, где и появился на свет младенец Иисус. Его рождение сопровождалось чудесным знаком — в небе зажглась Вифлеемская звезда, указывая путь волхвам, которые принесли младенцу дары: золото, ладан и смирну.

Царь Ирод, опасаясь пророчества о новом царе, приказал убить всех младенцев Вифлеема, но Святому семейству удалось скрыться в Египте, спасшись от преследования.

Рождество на Руси

На Руси Рождество начали отмечать с X века, после принятия христианства. До XIX века праздник отмечался скромно, но с реформами Петра I появилась традиция наряжать ёлки, проводить ярмарки и народные гуляния.

В советское время празднование Рождества было запрещено, а рождественская ёлка стала атрибутом Нового года. Лишь в 1991 году праздник вновь стал официальным выходным днём, и традиции Рождества начали возрождаться.

Прихожане храма
Прихожане храма. Фото: 1MI

Современные рождественские традиции

Рождеству предшествует строгий сорокадневный пост, который завершается 6 января в Сочельник. В этот день верующие посещают церковные службы, зажигают свечи и готовят постные блюда.

Рождественская ночь знаменуется торжественными литургиями, которые проходят во всех храмах. Главный символ праздника — Вифлеемская звезда, украшающая рождественские вертепы и церкви.

Церковная служба
Церковная служба. Фото: 1MI

Традиционные угощения

В Сочельник принято готовить 12 постных блюд, включая кутью — сладкую кашу из риса или пшеницы с добавлением мёда, сухофруктов и орехов. Также на столе появляются пироги, овощные блюда и взвар — традиционный напиток из сухофруктов.

На само Рождество стол становится более изобильным: хозяйки готовят запечённую птицу, мясные блюда и разнообразные сладости, символизирующие завершение поста.

Что запрещено делать на Рождество?

Праздник — время духовного единения и покоя, поэтому запрещены тяжёлые работы, ссоры и негативные мысли. Также не рекомендуется гадать, хотя святочные недели традиционно связаны с этим обычаем.

Святки и колядки

Период с Рождества до Крещения называется Святками. Это время семейных встреч, песен, весёлых гуляний и колядок. Ряженые ходят по домам, исполняют обрядовые песни и желают счастья хозяевам. Взамен их угощают сладостями или подарками.

Священник в храме
Священник в храме. Фото: 1MI

Рождественские приметы

Рождество связано с особыми приметами:

  • Погода: Ясный день 7 января предвещает хороший урожай.
  • Первый гость: Если в дом первым войдёт мужчина, это сулит удачу.
  • Свечи: Горящие свечи на рождественском столе символизируют мир в семье.

Рождество Христово — это время духовного очищения, радости и единства с близкими. Соблюдение традиций помогает сохранить связь поколений и напомнить о главных ценностях: вере, надежде и любви.

Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и важные даты
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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Рождество#Традиции#Сочельник#Приметы#Пост#2025 год#Рождество Христово
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