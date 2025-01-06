Рождество Христово в 2025 году: история, традиции и приметы великого праздника

Событие, положившее начало празднику, описано в Евангелии. Мария и Иосиф отправились в Вифлеем для участия в переписи населения. Не найдя места в гостинице, они укрылись в пещере, где и появился на свет младенец Иисус. Его рождение сопровождалось чудесным знаком — в небе зажглась Вифлеемская звезда, указывая путь волхвам, которые принесли младенцу дары: золото, ладан и смирну.