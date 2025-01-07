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Posted 7 января, 03:34

Published 7 января, 03:34

Modified 7 января, 03:36

Updated 7 января, 03:36

Иллюминация в Центральном парке

Парки Новосибирска в Рождество превратятся в площадку для интеллектуальных битв

7 января 2025, 03:34
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Иллюминация в Центральном парке

В новосибирских парках 7 января пройдут рождественские квизы

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
7 января, в праздник Рождества Христова, жители и гости Новосибирска смогут поучаствовать в увлекательных квизах, которые пройдут на главных площадках городских парков.

7 января, в праздник Рождества Христова, жители и гости Новосибирска смогут окунуться в мир знаний и веселья, приняв участие в тематических квизах. Эти интеллектуальные игры, подготовленные при поддержке городской администрации, пройдут на самых популярных площадках городских парков.

Квизы посвящены традициям празднования Рождества и Нового года. Участников ждут увлекательные вопросы о народных обычаях, истории праздников и занимательные факты, а также задачи на логику и смекалку. Для самых сообразительных предусмотрены памятные подарки и заряд отличного настроения.

Квизы представляют собой интеллектуальные состязания в формате командной игры, где участникам нужно быстро и точно отвечать на вопросы. Эта форма досуга, зародившаяся в пабах Великобритании, давно полюбилась и российской аудитории, став популярной не только среди молодежи, но и среди семейных команд.

Викторины пройдут в два временных этапа:

  • 12:00 — парки «Сосновый бор», «Берёзовая роща», «Первомайский» и «Затулинский».
  • 15:00 — парки «Центральный», «У моря Обского», «Бугринская роща», «Заельцовский» и парк имени С. М. Кирова.

Местом проведения станут главные сцены парков, где будет организовано всё необходимое для комфортного участия. Вход свободный для всех желающих в возрасте от 14 лет.

Праздничные квизы являются частью масштабной программы, разработанной специально для зимних каникул. Этот год посвящен русским традициям и культуре. Как отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, центральными темами мероприятий стали сказки, фольклорные мотивы и семейный отдых.

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