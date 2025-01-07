Парки Новосибирска в Рождество превратятся в площадку для интеллектуальных битв

Posted 7 января, 03:34
Published 7 января, 03:34
Modified 7 января, 03:36
Updated 7 января, 03:36
7 января, в праздник Рождества Христова, жители и гости Новосибирска смогут окунуться в мир знаний и веселья, приняв участие в тематических квизах. Эти интеллектуальные игры, подготовленные при поддержке городской администрации, пройдут на самых популярных площадках городских парков.
Квизы посвящены традициям празднования Рождества и Нового года. Участников ждут увлекательные вопросы о народных обычаях, истории праздников и занимательные факты, а также задачи на логику и смекалку. Для самых сообразительных предусмотрены памятные подарки и заряд отличного настроения.
Квизы представляют собой интеллектуальные состязания в формате командной игры, где участникам нужно быстро и точно отвечать на вопросы. Эта форма досуга, зародившаяся в пабах Великобритании, давно полюбилась и российской аудитории, став популярной не только среди молодежи, но и среди семейных команд.
Викторины пройдут в два временных этапа:
Местом проведения станут главные сцены парков, где будет организовано всё необходимое для комфортного участия. Вход свободный для всех желающих в возрасте от 14 лет.
Праздничные квизы являются частью масштабной программы, разработанной специально для зимних каникул. Этот год посвящен русским традициям и культуре. Как отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, центральными темами мероприятий стали сказки, фольклорные мотивы и семейный отдых.