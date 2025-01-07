Парки Новосибирска в Рождество превратятся в площадку для интеллектуальных битв

Квизы представляют собой интеллектуальные состязания в формате командной игры, где участникам нужно быстро и точно отвечать на вопросы. Эта форма досуга, зародившаяся в пабах Великобритании, давно полюбилась и российской аудитории, став популярной не только среди молодежи, но и среди семейных команд.