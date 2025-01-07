Сбой в системе крыла самолета на рейсе из Пхукета в Новосибирск: детали происшествия

Представители авиакомпании пока не уточняют, будет ли самолет снят с эксплуатации для проведения полной диагностики и устранения проблемы. Напомним, что подобные меры ранее предпринимались после аналогичных ситуаций, как это было в августе 2024 года с самолетом Embraer 170 авиакомпании S7.