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Posted 7 января, 10:41

Published 7 января, 10:41

Modified 7 января, 10:43

Updated 7 января, 10:43

Самолет в небе

Сбой в системе крыла самолета на рейсе из Пхукета в Новосибирск: детали происшествия

7 января 2025, 10:41
Фото: 1MI. Самолет в небе

У самолета Новосибирск — Пхукет произошел сбой в системе крыла

Инцидент произошел со сбоем в системе крыла самолета, летевшего из Новосибирска до Пхукета, сообщает Aviaincident.

Технический инцидент произошел с самолетом авиакомпании Azur Air, выполнявшим рейс из Пхукета в Новосибирск. Во время полета экипаж сообщил о проблемах с механизацией крыла, что потребовало немедленного принятия дополнительных мер безопасности 5 января.

Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом Aviaincident, пилоты запросили зону ожидания для подготовки к посадке. Несмотря на неисправность, лайнер успешно приземлился в аэропорту Толмачево в 14:44 по московскому времени.

Представители авиакомпании пока не уточняют, будет ли самолет снят с эксплуатации для проведения полной диагностики и устранения проблемы. Напомним, что подобные меры ранее предпринимались после аналогичных ситуаций, как это было в августе 2024 года с самолетом Embraer 170 авиакомпании S7.

Инцидент не отразился на безопасности пассажиров и экипажа. Посадка прошла без происшествий, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма пилотов.

Неизвестная сила повредила самолет из Новосибирска
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Полет#Самолет#Инцидент
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