Сбой в системе крыла самолета на рейсе из Пхукета в Новосибирск: детали происшествия

Posted 7 января, 10:41
Published 7 января, 10:41
Modified 7 января, 10:43
Updated 7 января, 10:43
Технический инцидент произошел с самолетом авиакомпании Azur Air, выполнявшим рейс из Пхукета в Новосибирск. Во время полета экипаж сообщил о проблемах с механизацией крыла, что потребовало немедленного принятия дополнительных мер безопасности 5 января.
Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом Aviaincident, пилоты запросили зону ожидания для подготовки к посадке. Несмотря на неисправность, лайнер успешно приземлился в аэропорту Толмачево в 14:44 по московскому времени.
Представители авиакомпании пока не уточняют, будет ли самолет снят с эксплуатации для проведения полной диагностики и устранения проблемы. Напомним, что подобные меры ранее предпринимались после аналогичных ситуаций, как это было в августе 2024 года с самолетом Embraer 170 авиакомпании S7.
Инцидент не отразился на безопасности пассажиров и экипажа. Посадка прошла без происшествий, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма пилотов.