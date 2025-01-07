«Верните Митю!» сибирячка требует зоозащитников вернуть ей украденного пса

Posted 7 января, 08:55
Published 7 января, 08:55
Modified 7 января, 08:57
Updated 7 января, 08:57
Анна взяла Митю из приюта осенью прошлого года. Это был её осознанный шаг — дать шанс животному, пережившему трудности. Но судьба распорядилась иначе. Митя сбежал спустя три дня после переезда. Анна не опустила руки: она месяцами искала питомца, привлекала ловцов, организовывала поисковые операции. Когда, наконец, собака была поймана, её радость оказалась недолгой — волонтёры отказались вернуть животное, заявив, что Анна не справится с его содержанием, сообщает КП-Новосибирск.
Приют мотивировал отказ заботой о собаке. По мнению волонтёров, вольнолюбивый Митя не готов к жизни в квартире с другими питомцами и периодически наведывающимся «недоброжелателем» — отцом Анны. Зоозащитники настаивают, что животное будет счастливее в приюте или частном доме, чем в условиях городской квартиры.
Анна считает это несправедливым. По её словам, именно она и её семья проделали основную часть работы по возвращению Мити. Её поддержали друзья, соседи, а сам пес, в конце концов, пошёл на контакт. Анна создала петицию и провела одиночные пикеты, доказывая, что в её доме собака будет в любви и заботе.