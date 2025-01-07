«Верните Митю!» сибирячка требует зоозащитников вернуть ей украденного пса

Анна считает это несправедливым. По её словам, именно она и её семья проделали основную часть работы по возвращению Мити. Её поддержали друзья, соседи, а сам пес, в конце концов, пошёл на контакт. Анна создала петицию и провела одиночные пикеты, доказывая, что в её доме собака будет в любви и заботе.