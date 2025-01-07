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Posted 7 января, 08:55

Published 7 января, 08:55

Modified 7 января, 08:57

Updated 7 января, 08:57

Пес Митя

«Верните Митю!» сибирячка требует зоозащитников вернуть ей украденного пса

7 января 2025, 08:55
Фото: КП-Новосибирск. Пес Митя

Жительница Новосибирска требует у зоозащитников вернуть украденного пса Митю

В Академгородке разгорелся нешуточный конфликт: женщина, решившая подарить дом бездомной собаке, теперь требует у зоозащитников вернуть ей питомца.

Анна взяла Митю из приюта осенью прошлого года. Это был её осознанный шаг — дать шанс животному, пережившему трудности. Но судьба распорядилась иначе. Митя сбежал спустя три дня после переезда. Анна не опустила руки: она месяцами искала питомца, привлекала ловцов, организовывала поисковые операции. Когда, наконец, собака была поймана, её радость оказалась недолгой — волонтёры отказались вернуть животное, заявив, что Анна не справится с его содержанием, сообщает КП-Новосибирск.

Приют мотивировал отказ заботой о собаке. По мнению волонтёров, вольнолюбивый Митя не готов к жизни в квартире с другими питомцами и периодически наведывающимся «недоброжелателем» — отцом Анны. Зоозащитники настаивают, что животное будет счастливее в приюте или частном доме, чем в условиях городской квартиры.

Анна считает это несправедливым. По её словам, именно она и её семья проделали основную часть работы по возвращению Мити. Её поддержали друзья, соседи, а сам пес, в конце концов, пошёл на контакт. Анна создала петицию и провела одиночные пикеты, доказывая, что в её доме собака будет в любви и заботе.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Академгородок#Собака#Зоозащитники#Конфликт#Приют#Пес#Волонтёры
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