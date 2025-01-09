Земельные участки начнут изымать у владельцев в Новосибирске

Posted 9 января, 12:37
Published 9 января, 12:37
Modified 9 января, 12:39
Updated 9 января, 12:39
Землю могут изъять, если признают, что данный участок не используется. В Росреестре разработали перечень признаков, по которым могут признать ненадлежащее использование.
Участки в населенных пунктах региона могут быть признаны неиспользуемыми, если в течении двух лет после приобретения на участке не появится фундамент. В свою очередь, построенный дом необходимо зарегистрировать в течении пяти лет, иначе его также можно лишиться.
Дачные участки могут быть признаны заброшенными при наличии на них большого количества мусора или разросшихся культур. А также если с/х культуры выращиваются менее чем на четверти площади.
Процесс изъятия начнется с извещения владельца. Ему предложат принять меры, на что дается 30 дней. Участок может быть изъят только по истечению данного срока.
Аукционы по продаже земель начнутся не ранее 2028 года.