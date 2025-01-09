atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 12:37

Published 9 января, 12:37

Modified 9 января, 12:39

Updated 9 января, 12:39

Земельные участки начнут изымать у владельцев в Новосибирске

Земельные участки начнут изымать у владельцев в Новосибирске

9 января 2025, 12:37
Фото: 1MI.
С весны 2025 года земельные участки могут быть изъяты у владельцев за ненадлежащее использование согласно новому закону. Подробнее о причинах и порядке изъятия рассказали в Росреестре.

Землю могут изъять, если признают, что данный участок не используется. В Росреестре разработали перечень признаков, по которым могут признать ненадлежащее использование.

Участки в населенных пунктах региона могут быть признаны неиспользуемыми, если в течении двух лет после приобретения на участке не появится фундамент. В свою очередь, построенный дом необходимо зарегистрировать в течении пяти лет, иначе его также можно лишиться.

Дачные участки могут быть признаны заброшенными при наличии на них большого количества мусора или разросшихся культур. А также если с/х культуры выращиваются менее чем на четверти площади.

Процесс изъятия начнется с извещения владельца. Ему предложат принять меры, на что дается 30 дней. Участок может быть изъят только по истечению данного срока.

Аукционы по продаже земель начнутся не ранее 2028 года.

МЧС предупреждает: сильная метель накроет Новосибирск
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Новосибирска сорвалась на Красноярских столбахСотрудниц новосибирского банка заподозрили в сговоре с грабителемВ Новосибирске сотрудники МЧС откачали задохнувшегося при пожаре в квартире
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Россия#Росреестр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика