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Posted 9 января, 12:02

Published 9 января, 12:02

Modified 9 января, 12:04

Updated 9 января, 12:04

Жительница Новосибирска сорвалась на Красноярских столбах

Жительница Новосибирска сорвалась на Красноярских столбах

9 января 2025, 12:02
Фото: 1MI.
Накануне сибирячка получила тяжелую травму, сорвавшись с высоты.

30-летняя туристка из Новосибирска сорвалась с Первого столба в национальном заповеднике «Красноярские столбы». Сообщается, что причиной стало выпадение крепления, которое служило искусственной точкой опоры.

К счастью, альпинистке удалось удержаться на тросе. На место оперативно прибыла спасательная бригада. Пострадавшую доставили до перевала, где ей оказали экстренную медпомощь.

Будьте бдительны и осторожны, занимаясь экстремальными видами спорта!

Ранее стало известно количество жертв автомобильных аварий в новогодние праздники.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Альпинизм
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