Жительница Новосибирска сорвалась на Красноярских столбах

Posted 9 января, 12:02
Published 9 января, 12:02
Modified 9 января, 12:04
Updated 9 января, 12:04
30-летняя туристка из Новосибирска сорвалась с Первого столба в национальном заповеднике «Красноярские столбы». Сообщается, что причиной стало выпадение крепления, которое служило искусственной точкой опоры.
К счастью, альпинистке удалось удержаться на тросе. На место оперативно прибыла спасательная бригада. Пострадавшую доставили до перевала, где ей оказали экстренную медпомощь.
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