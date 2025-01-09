Сотрудниц новосибирского банка заподозрили в сговоре с грабителем

Posted 9 января, 11:47
Published 9 января, 11:47
Modified 9 января, 11:49
Updated 9 января, 11:49
12 декабря в Новосибирске ограбили отделение банка: налетчик вынес порядка 9,5 млн рублей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
Как выяснилось, злоумышленник явился до начала рабочего дня в половину девятого утра. Он заявился в раздевалку, где переодевались три сотрудницы. Угрожая им, мужчина связал потерпевшим руки и заставил кассира пойти с ним в кассу и открыть сейф.
Подозрения о том, что среди сотрудниц могла быть сообщница грабителя, вызвали несколько обстоятельств: злоумышленник хорошо ориентировался в помещении, звонок в полицию поступил сравнительно поздно, а также ни одна из женщин не нажала на тревожную кнопку.
Сотрудники МВД проверили троих женщин: связь с преступником не подтвердилась. Допускается вероятность, что сотрудницы могли попросту не успеть предпринять какие-либо меры: налетчик проник в серверную, отключил систему видеонаблюдения и оставил помещение без связи.
Сейчас поиски грабителям продолжаются.