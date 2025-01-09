atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 11:47

Published 9 января, 11:47

Modified 9 января, 11:49

Updated 9 января, 11:49

Налетчик вынес около 9,5 миллионов

Сотрудниц новосибирского банка заподозрили в сговоре с грабителем

9 января 2025, 11:47
Фото: Изображение Midjourney. Налетчик вынес около 9,5 миллионов
Почти 10 миллионов рублей вынес неизвестный из отделения банка в декабре. Предварительно налетчик связал девушек, работавших в банке.

12 декабря в Новосибирске ограбили отделение банка: налетчик вынес порядка 9,5 млн рублей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Как выяснилось, злоумышленник явился до начала рабочего дня в половину девятого утра. Он заявился в раздевалку, где переодевались три сотрудницы. Угрожая им, мужчина связал потерпевшим руки и заставил кассира пойти с ним в кассу и открыть сейф.

Подозрения о том, что среди сотрудниц могла быть сообщница грабителя, вызвали несколько обстоятельств: злоумышленник хорошо ориентировался в помещении, звонок в полицию поступил сравнительно поздно, а также ни одна из женщин не нажала на тревожную кнопку.

Сотрудники МВД проверили троих женщин: связь с преступником не подтвердилась. Допускается вероятность, что сотрудницы могли попросту не успеть предпринять какие-либо меры: налетчик проник в серверную, отключил систему видеонаблюдения и оставил помещение без связи.

Сейчас поиски грабителям продолжаются.

Фигурант дела о нападении на таксиста в Новосибирске заключен под стражу
Узнать подробнее
Читайте также:
Цыгане обманом отправляли новосибирцев на СВОЗадержанным могут запретить встречи с адвокатамиПочти 50 мигрантов выдворят из Новосибирской области
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Банк#Ограбление#МВД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика