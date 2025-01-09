Сотрудниц новосибирского банка заподозрили в сговоре с грабителем

Подозрения о том, что среди сотрудниц могла быть сообщница грабителя, вызвали несколько обстоятельств: злоумышленник хорошо ориентировался в помещении, звонок в полицию поступил сравнительно поздно, а также ни одна из женщин не нажала на тревожную кнопку.