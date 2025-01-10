Нападение на школу в Курске: что известно к этому часу

Выяснилось, что подросток ранее был учеником этой школы, но позже его перевели в другое учебное заведение. По неподтвержденным данным, причиной его поступка могли стать сложные отношения с одной из учениц. Кроме того, молодой человек не состоял на учете ни в полиции, ни у специалистов, занимающихся вопросами психологической помощи.