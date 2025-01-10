Нападение на школу в Курске: что известно к этому часу

Posted 10 января, 09:25
Published 10 января, 09:25
Modified 10 января, 09:27
Updated 10 января, 09:27
10 января жители Курска были потрясены дерзким инцидентом, который произошел в одной из местных школ. Утром, около 8 часов, подросток 2009 года рождения проник в здание, вызвав хаос и оставив за собой разрушения.
По информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, юноша, одетый в балаклаву и шляпу, пробрался в школу №54. При себе он имел молоток, который использовал для разрушения окон и стеклянных дверей. Несмотря на присутствие охранника, подростку удалось пройти внутрь, после чего он скрылся, оставив на месте происшествия подозрительную сумку.
Внутри этой сумки сотрудники полиции обнаружили два ножа и бутылку с воспламеняющейся жидкостью. К счастью, никто из учеников и сотрудников школы не пострадал.
Сигнал тревоги поступил в Росгвардию в 8:02. Группа быстрого реагирования прибыла на место через четыре минуты, однако подросток уже покинул территорию. Его задержали спустя час в садовом товариществе «Мичуринец», находящемся примерно в четырех километрах от школы.
Выяснилось, что подросток ранее был учеником этой школы, но позже его перевели в другое учебное заведение. По неподтвержденным данным, причиной его поступка могли стать сложные отношения с одной из учениц. Кроме того, молодой человек не состоял на учете ни в полиции, ни у специалистов, занимающихся вопросами психологической помощи.