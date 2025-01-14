Стала известна причина масштабного сбоя в работе интернета по России

14 января россияне столкнулись с массовым сбоем связи и интернета. В этот злополучный вечер перестал работать даже сайт по проверке сбоев. Директор коорцентра доменов заявил, что они не обнаружили сбоев в «своей части». Операторы связи также отметили, что работают в штатном режиме.