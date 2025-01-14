Стала известна причина масштабного сбоя в работе интернета по России

Posted 14 января, 17:20
Published 14 января, 17:20
Modified 14 января, 17:35
Updated 14 января, 17:35
14 января россияне столкнулись с массовым сбоем связи и интернета. В этот злополучный вечер перестал работать даже сайт по проверке сбоев. Директор коорцентра доменов заявил, что они не обнаружили сбоев в «своей части». Операторы связи также отметили, что работают в штатном режиме.
Проблемы со связью привели к гораздо более серьезным последствиям, чем невозможность обновить ленту в соцсетях: у некоторых водителей отключились каршеринговые сервисы, из-за чего автомобили остановились прямо во время поездки. К счастью, обошлось без ДТП.
Роскомнадзор сначала заявил, что не знает причины, но позже косвенно признал «кратковременное нарушение связности» на ТСПУ операторов связи.
Однако для кого-то сбой РКН стал приятным сюрпризом: из-за поломки ТСПУ, которые глушат связь, у некоторых пользователей заработал YouTube.