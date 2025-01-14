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Posted 14 января, 11:28

Published 14 января, 11:28

Modified 14 января, 12:16

Updated 14 января, 12:16

Новосибирца заставили заплатить за бургер, который он понюхал в супермаркете

Незадачливого похитителя бургера заставили заплатить спустя два года

14 января 2025, 11:28
Фото: 1MI.

Новосибирца заставили заплатить за бургер, который он понюхал в супермаркете

В Новосибирске с посетителя потребовали оплатить бургер, который тот понюхал и вернул на прилавок в 2023 году.

Странный инцидент произошел в одном из супермаркетов Новосибирска. Случай получил огласку в социальных сетях. Мужчина пришел за покупками, когда сотрудники узнали в нем несостоявшегося вора.

В 2023 году мужчина развернул бургер, однако после этого всего лишь понюхал его и вернул на прилавок. Но на этот раз продавцы не отпустили его — они вызвали силовиков. Так, мужчина был вынужден заплатить 500 рублей.

Ранее сотрудниц новосибирского банка начали подозревать в пособничестве грабителю.

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