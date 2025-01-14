Незадачливого похитителя бургера заставили заплатить спустя два года

Posted 14 января, 11:28
Published 14 января, 11:28
Modified 14 января, 12:16
Updated 14 января, 12:16
Странный инцидент произошел в одном из супермаркетов Новосибирска. Случай получил огласку в социальных сетях. Мужчина пришел за покупками, когда сотрудники узнали в нем несостоявшегося вора.
В 2023 году мужчина развернул бургер, однако после этого всего лишь понюхал его и вернул на прилавок. Но на этот раз продавцы не отпустили его — они вызвали силовиков. Так, мужчина был вынужден заплатить 500 рублей.
Ранее сотрудниц новосибирского банка начали подозревать в пособничестве грабителю.